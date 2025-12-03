徐巧芯：國民黨遵循“憲法”　長期認同九二共識

藍委徐巧芯受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月3日電（記者 張嘉文）針對賴清德昨天提及在野黨準備接受一個中國原則的九二共識，所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制，中國國民黨“立委”徐巧芯今天表示，國民黨認同九二共識不是一天、兩天，是長期的政策，而且九二共識也是遵循“中華民國憲法”。



賴清德2日接見北美台灣鄉親時表示，在野黨準備要走另外一條路，接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識，所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制；未來就是中共所認定的“愛國者”治台，要把台灣人變成中國人，就像現在“愛國者治港”一樣。



徐巧芯今天在“立法院”受訪時對此表示，賴清德仍依舊堅持他“台獨”金孫的路線，國民黨認同九二共識是長期政策，且都合法合憲，如果賴清德認為自己是“中華民國”的“總統”，有熟讀“憲法”的話，今天就不會說出這番話來。



徐巧芯說，而在“國防”預算部分，國民黨從來就沒有認為不能增加，但不能無窮無盡。先前已購買的新式戰機66架F16V到貨了嗎？岸置魚叉飛彈是不是也逾期？如果過去花了這麼多錢的軍購都還沒有到貨，現在要把軍費拉高到佔總預算的四成以上，是否該重新思考。



徐巧芯強調，賴清德提出的新台幣1.25兆軍費追加到底要買什麼，目前完全沒有答案，相關預算的細節沒有出來，她要請問1.25兆的預算框架在特別條例裡又是怎麼編列的？



徐巧芯說，如果無窮無盡投資在軍備預算，進行兩岸的軍備競賽，就可以保障台灣安全的話，還是乾脆把九成的總預算都挪到軍費好了，但這是不可能的事情。所以賴清德不要用這些說法不斷給在野黨扣紅帽子，再次進行情緒勒索，把所有批評者全部都當作中共同路人，而是應該針對特別預算的細節好好討論，有需要、有急迫性的一定會通過，但如果沒有需要，值得檢討的，“立委”有職責為民發聲為民監督。

