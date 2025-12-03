邱議瑩甩羅智強巴掌判拘役10日　低調繳罰金

綠委邱議瑩用扇子打藍委羅智強耳光，涉公然侮辱罪遭聲請簡易判決處刑。（羅智強辦公室提供資料照） 中評社台北12月3日電／“立法院”去年5月審議“國會”改革法案，民進黨籍“立委”邱議瑩在議場拿扇子給中國國民黨籍“立委”羅智強左臉一巴掌，嗆“沒被人打過喔”，羅對邱提告，台北地院判邱賠償羅20萬元確定，羅另向台北地檢署提告，檢方因邱具狀認罪，也如數賠償羅新台幣20萬元，依公然侮辱罪起訴邱，並聲請簡易判決處刑。台北地院今年10月間判邱拘役10日，得易科罰金1萬元，因邱未上訴而確定，台北地檢署2日通知邱執行，邱繳清罰金結案。



《中時新聞網》報導，去年5月28日，“立法院”討論“立法院”職權行使法 法律修正案，期間邱議瑩見羅智強在議場內拿機進行直播，批評民進黨意圖以再生醫療法等其他議案干擾，延滯議程。



邱走到羅面前，拿扇子搧打羅左臉，並稱“你是沒被打過喔”，羅稱“我打不還手，我是文明人，我有水準，告訴你我不會用人身攻擊你”，並譴責民進黨暴力，對邱提告。



羅提民事求償，台北地院判邱賠償20萬元，邱未上訴而確定，羅在去年11月、12月向北檢提告邱公然侮辱，邱在今年7月29日具狀自白認罪，北檢今年9月偵結起訴邱，聲請簡易判決處刑。



去年5月28日，“立法院”討論“立法院”職權行使法法律修正案，期間邱 議瑩見羅智強在議場內拿手機進行直播，批評民進黨意圖以再生醫療 法等其他議案干擾、延滯議程。邱就走到羅面前，拿扇子搧打羅左臉，並稱“你是沒被打過喔”。



案經羅智強提告，民事訴訟求償部分，北院判邱議瑩賠償20萬元， 因邱未上訴而確定。刑事部分，羅去年11月向北檢提告邱涉嫌公然侮 辱，邱今年7月29日具狀自白認罪，北檢9月起訴，聲請簡易判決處刑 。

