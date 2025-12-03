台南市長綠營初選白熱化　陳亭妃拋科技政策

綠委陳亭妃報告其產業藍圖規畫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月28日電（記者 俞敦平）爭取民進黨台南市長提名的“立委”陳亭妃，今日發布“科技三軸”產業藍圖，主張整合後壁花卉產業園區、南科園區與沙崙綠能科學城，建構橫跨農業生技、半導體與AI科技的國家級廊帶。陳亭妃強調，政策核心不在單點開發，而是透過交通與都市計劃，將三大樞紐串聯成線，帶動溪北與溪南周邊工業區同步升級，打造台南成為台灣科技新都心。



民進黨台南市長初選陳亭妃與同黨“立委”林俊憲競爭進入白熱化，陳亭妃提出“1至7”政見架構，繼日前公布“大台南”與“溪南溪北”願景後，今聚焦第三項“科技三軸”。其中，後壁蘭花園區過去由市府管轄，資源受限，經爭取已於今年9月正式升格為“農業部”轄下“花卉產業園區”，取得獨立預算編制；“行政院”亦積極推動“大南方矽穀計劃”，將南科半導體聚落外溢效應擴及沙崙，結合AI運算中心形成雙引擎。



陳亭妃指出，第一軸線為後壁花卉產業園區。她說明，該園區過去由台南市政府管理，預算掛在其他計劃之下，經8年爭取，今年9月成功升格為“農業部”所屬四級單位，明年起將編列獨立公務與公建預算。她強調，這代表園區已從地方級的蘭花種植，轉型為中央級的“農業生技”重鎮，未來將獲得國家級資源挹注。



針對第二軸南科與第三軸沙崙，陳亭妃表示，南科一至三期已飽和，未來南科四期將落腳沙崙，與綠能科學城結合。她分析，沙崙除原有的綠能科技外，隨著AI運算中心與“大南方矽穀計劃”進駐，將形成半導體與人工智慧的雙核心聚落，是台南產業升級的關鍵動脈。



陳亭妃進一步闡述，科技三軸的戰略在於“外溢效果”，不能讓台積電等“護國神山”獨自發展，必須透過交通路網串聯，帶動周邊新營、柳營、麻豆、官田及七股等十餘個工業區整合。她主張，需同步檢討都市計劃，完善住宅、醫療與生活機能，將單點的園區串成線、再擴大為面的發展，確保台南未來十年的產業競爭力。

