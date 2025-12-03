藍議員黃紹庭預測2032陳其邁對決蔣萬安

國民黨籍高雄市議員黃紹庭3日在議會質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月3日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁任期屆滿2026將卸任。中國國民黨籍高雄市議員黃紹庭3日在質詢時再次向確認是否會提早北上接任“行政院長”。陳其邁重申會做好做滿到任期最後一天。黃紹庭則預測，搞不好2032大選陳其邁會與蔣萬安狹路相逢。



高雄市議會正在進行第4屆第6次定期大會。黃紹庭3日質詢時再次追問到議會備詢的陳其邁“前高雄市長謝長廷任內於2005年2月擔任“行政院長”、前市長陳菊於2018年4月擔任“總統府”秘書長，剩下最後1年任期的市長陳其邁呢？”



陳其邁答詢重申“這個問題黃議員問過很多次，他的答案一樣是做好做滿、到任期最後一天，這是他的工作。”黃紹庭則說，要先確認陳其邁的任期還有一整年的時間後，希望市長利用最後一年好好來努力，也才有辦法進行接下來的質詢。



黃紹庭也替陳其邁檢視本屆3年來的執政成績單。黃紹庭指出有關陳其邁過去三年最亮眼的政績，包括有高雄台積電2奈米順利設廠量產、高鐵確定延伸進入高雄市區、海內外大咖歌星唱紅城市能見度等3項。



但是對於陳其邁過去3年最需要檢討的政策，黃紹庭則指出，舊市區都更改建速度太慢、市府財政體質依舊虛弱、產業產業發展仍嫌不足。黃紹庭希望陳其邁“人要有始有終、要守信用”，持續解決高雄這些舊有的問題。



由於國民黨籍台北市長蔣萬安也把輝達進駐台北視為施政亮點。因此，黃紹庭還對著陳其邁提到“市長你還有一年任期，好好把它做好，搞不好2032年大選，你們（蔣萬安、陳其邁）會狹路相逢，還會擦出火花”。