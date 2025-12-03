促進日月潭觀光　許淑華強化遊憩設施引客

南投縣長許淑華出席伊達邵親子公園落成啟用典禮。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月3日電（記者 方敬為）中國國民黨南投縣長許淑華今天出席日月潭伊達邵親子公園落成啟用典禮，宣布日月潭景區第一座親子公園正式啟用，該公園緊鄰日月潭畔，除了嘉惠在地親子家庭，也可望成為景區新興休憩景點，增加親子客群吸引力，促進日月潭觀光發展。



南投縣魚池鄉日月村缺乏兒童遊憩場所，在國民黨籍縣議員石慶龍爭取之下，向南投縣政府反映需求，許淑華去年親自赴日月潭伊達邵會勘，決議著手推動親子公園建置，斥資新台幣550萬元打造多元遊具及親子休憩設施，3日舉辦落成啟用典禮，宣告日月潭景區首座親子公園正式對外開放。



許淑華表示，日月潭是國際級旅遊景點，是南投縣珍貴的旅遊資產，縣府積極在管轄範圍內強化各項基礎建設，營造完善的觀光旅遊環境，並採納地方需求，增建親子休憩設施，未來除了地方鄉親可以利用，也能成為日月潭新的觀光宣傳景點。



許淑華指出，日月潭伊達邵商圈人口密度高，但長年沒有合適的親子休憩公園，當地道路狹窄，車輛進出頻繁，地方鄉親擔心孩子下課後，在日月潭一帶遊玩有安全風險，現在有了兒童遊憩設施，幼童就有更好的活動空間，遊客也可帶小朋友前來遊憩。



許淑華強調，縣府重視民眾需求，也兼顧觀光旅遊產業發展，伊達邵親子公園完善地方基礎建設，也讓外地的遊客來到日月潭旅遊，尤其是親子客群增加新的休憩選擇。

