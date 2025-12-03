林俊憲批背叛　陳亭妃怒嗆：別搬石頭給賴擔

綠委陳亭妃。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月3日電（記者 俞敦平）針對民進黨初選對手綠委林俊憲重提台南議長選舉舊怨，質疑“賴清德怎敢把台南交給她”，民主進步黨籍“立委”陳亭妃今日受訪時回擊。她強調賴清德是全民公共財，呼籲對手不要為了初選“搞錯方向”，一直“搬石頭讓賴清德擔”。對於被指收割政績與拒絕政見會提問，她也反批是對手沒看懂政策堆疊的脈絡，更不應將時間分配問題扭曲為怯戰。



民進黨台南市長初選攻防激烈，林俊憲陣營近期猛攻陳亭妃政治誠信，翻出過去台南市議長選舉跑票案與前台南議長李全教賄選爭議，質疑陳亭妃與其盟友前台南市議長郭信良背棄當時的市長賴清德，並公開質問“當年背叛的人，現在賴清德怎麼放心交棒？”意圖在初選中操作“信賴”與否的政治矛盾。



陳亭妃指出，議會事務與“立法院”本就不同，對手將過去的議會紛擾連結到現在的市長初選，完全是“搞錯方向”。她反酸，賴清德是台灣的公共財，黨內初選應該比拚的是誰對市政最有規劃、誰是最強候選人，而非不斷把賴清德捲入。她語帶諷刺表示：“不要一直搬石頭讓賴清德擔”。



對於林俊憲陣營指控她的政見是將前人建設“收割稻尾”，陳亭妃則出示手板反駁。她以沙崙與後壁園區為例，強調八年前僅有雛形，是經過她多年在“立院”爭取升格、納入前瞻計劃與四級單位編制，才堆疊出現在的規模，“市政是延續的堆疊，凡走過必留下痕跡，這不叫收割。”



至於日前傳出她“拒絕政見會提問”引發怯戰質疑，陳亭妃也正面澄清。她解釋，主因是政見發表會表定時間僅30分鐘，若強制納入提問環節，申論與結論時間將被壓縮至20分鐘，無法完整論述她提出的“1至7”龐大政見架構。她強調：“要選市長絕對不怕被提問，我們爭取的是向市民完整報告的時間，而非逃避檢驗。”