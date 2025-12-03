白玫瑰週年拒廢死　洪孟楷拋鞭刑入法懲詐

藍委洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月3日電（記者 俞敦平）適逢“白玫瑰拒絕廢死大法官”運動一週年，中國國民黨籍“立委”洪孟楷今偕同同黨“立委”許宇甄、牛煦庭、蘇清泉，以及多位重大刑案受害者家屬召開記者會。會中除全體起立默哀十秒悼念逝者，更針對詐騙、虐童及性侵等重大犯罪，拋出修法引進“鞭刑”的主張，痛批政府在廢死“釋憲”後，讓被害人權益“繼續沉睡”，司法正義已淪為最大的詐騙。



去年白玫瑰運動號召民眾上凱道反對廢死大法官，然而一年過去，“憲法”法庭雖做出死刑“有條件合憲”判決，實務上卻因設下重重門檻被質疑為“實質廢死”。近期更發生“中選會”駁回反廢死公投、“檢察總長”邢泰釗為死囚黃春棋、陳憶隆提起非常上訴等爭議，引發被害者家屬強烈反彈。此外，新加坡近期將鞭刑納入詐騙犯罪刑罰，也成為藍營修法的重要參照。



記者會開場，洪孟楷先率領全體與會者起立默哀十秒，象徵永遠不忘記逝去的生命。現場集結了師鐸獎女老師命案、陸正撕票案、台南與新北殺警案，以及新北校園割喉案等多位受害者家屬，他們神情哀戚，隨後一一發言控訴親人遇害後，在漫長的司法訴訟中遭受的煎熬，以及對司法遲遲無法執行死刑、甚至為死囚尋求脫罪途徑的憤怒與不解。



洪孟楷指出，過去一年來司法亂象頻傳，從華山分屍案兇手逃死，到假釋犯出獄後再犯殺人重罪，甚至“檢察總長”竟為關押最久的死囚提非常上訴，“政府只顧著保障加害者的人權，那被害者與家屬的正義到底在哪裡？”他質疑，當高達八成民意反對廢死時，政府卻選擇漠視，讓家屬每日面對殘酷的司法現實。

