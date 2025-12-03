清潔員送電鍋給老婦被判貪污　王鴻薇轟司法

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月3日電（記者 黃偕華）台北市一名清潔員轉送拾荒老婦一個殘值新台幣32元電鍋被判貪污有罪，中國國民黨籍“立委”王鴻薇3日接受採訪表示，32元的“電鍋”被判有罪、民眾被控拿走一把“小雨傘”被檢察官濫訴一年半；相對之下，賴清德的愛將陳宗彥接受“性招待”、鄭文燦涉及的弊案被兩度簽結，“監察院”的高官公車私用接送寵物，司法對於真正應該要辦的案子，真的有辦嗎？。



王鴻薇指出，台北市一個清潔員，在做資源回收時，把一個殘值只剩32元的二手電鍋送給一拾荒老婦，被檢察官依涉犯《貪污治罪條例》起訴，昨天一審判決也出爐，判有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年。



王鴻薇認為，這個事件凸顯台灣司法體系生病了，“檢察官請問一下，你有多少案子要辦？”，王鴻薇說，我們有“恐龍檢察官”、“恐龍法官”，王鴻薇提到另一個案子，一個民眾去區公所時弄丟了一把傘，報警後調監視器，檢方對一名婦人起訴竊盜罪，法官判決時覺得監視器畫面不清楚，加上婦人舉證自己根本不在場，因而一審獲判無罪，結果檢查官上訴，“這樣的案子檢察官繼續上訴？”。



王鴻薇表示，這個案子拖了一年半，最近台高院作出判決還是無罪定讞，台高院判決上抨擊檢警“辦案違反比例原則”，民眾不斷委任律師辯護，砸下的律師費恐比雨傘價格高百倍，王鴻薇說，一個“小電鍋”、一把“小雨傘”，這是最近連續發生的，我們一直在講司法改革，可是問題是我們的司法對於真正應該要辦的案子，真的有辦嗎？

