民眾黨提名宜蘭縣長　吳宗憲：藍白會整合

藍委吳宗憲受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月3日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨今天下午將召開記者會，宣布徵召宜蘭縣黨部主委、前“立委”陳琬惠參選宜蘭縣長。對此，被點名是中國國民黨參選宜蘭縣長的熱門人選、“立委”吳宗憲今天表示，藍白會溝通一套合作方式，白營提出人選，不代表雙方合作破局，最終一定會整合出一個人選，不會分裂讓民進黨得利。



民進黨方面已經提名律師林國漳參選2026宜蘭縣長，藍白陣營目前則有3位參選人浮上檯面，分別是國民黨籍宜蘭縣議長張勝德、“立委”吳宗憲，民眾黨前“立委”陳琬惠。民眾黨今天下午將徵召陳婉惠出戰宜蘭縣長，但強調會秉持最大誠意與善意與國民黨共同推出最強候選人，團結在野力量。



吳宗憲在“立法院”受訪時對此表示， 國民黨和民眾黨是兩個完全獨立的政黨，有自己的主體性，誰也不是誰的小弟，而藍白長期在“國會”並肩作戰，也提過不同的法案條文，相同的議題就並肩作戰，不同的部分就彼此祝福，所以一直以來都是合作無間。



吳宗憲說，民眾黨提出他們的縣長參選人，這是好事，將來合作的方式，相信黨中央會溝通好一套模式，所以雙方一定會好好合作，這次的提名不代表合作的破局。



吳宗憲提及，他在宜蘭跑地方行程，聽到的心聲都是藍白要合作整合出一個人選，藍白分裂的話，是中了民進黨的詭計，這從2024大選就可以看出結果，綠營就是想要用少數也能當選的玩法，來贏得選舉，將來在各個縣市也有可能會被操作成類似狀況，所以在野合作很重要。