賴清德若願“立院”報告　羅智強要辦團結十講

國民黨團書記長羅智強。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月3日電（記者 黃偕華）針對賴清德提出新台幣1.25兆的天價“國防”預算，中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強今天接受訪問時向賴喊話，賴清德應該來“立法院”做“國情報告”並接受質詢，他還說，“我幫你辦團結十講”、“你來十次都可以”。



羅智強強調，賴清德連“國防”預算都不敢辯護，搞到最後大家就開始覺得說你這麼怕，“那是‘國防’預算1.25兆可能真的有問題啊？”。



羅智強表示，國民黨對於台灣的安全的維護，向來主張就是既要投資戰備也要投資和平，但是目前提出來的1.25兆天價“國防”預算，賴清德難道沒有站出來到“國會”接受報告跟詢答的勇氣。他說，賴清德在參選時也莊嚴承諾過，針對重大的政策法案，會願意來“立法院”做“國情報告”並接受質詢，為什麼選舉時有這樣的肩膀、擔當跟責任，選上後膽子就變小了？



羅智強並嘲諷賴清德說，團結十講“成果多麼輝煌”，大罷免說明團結十講“轟動武林，驚動萬教”，人人拍手叫好，街頭巷尾全部在歌頌我們賴清德的團結十講。羅智強提出邀請，“來“立法院”我幫你辦團結十講”、“你來十次都可以”，團結十講再配合團結十問，保證賴清德風風光光。



對於民進黨指控國民黨卡“國防”預算，羅智強說，就是一個連“國防”預算都不敢辯護的賴清德嘛，“我也不知道在怕什麼”，“你搞到最後大家就開始覺得說你這麼怕，“那是‘國防’預算1.25兆可能真的有問題啊？”。



羅智強質疑，賴清德不是很有勇氣嗎？清算陸配、清算蔡英文的非核家園的政策，真正卡“國防”預算是一個不敢為政策辯護的賴清德。



賴清德的團結十講是在今年2025年大罷免期間計劃推出的一系列演講，原準備有十講，但在講完第五講後，由於社會爭議太大，就嘎然而止。