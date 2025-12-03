張榮恭：國民黨重新執政　兩岸才會和平

國民黨副主席張榮恭3日到新竹市出席黨慶活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月3日電（記者 盧誠輝）中國國民黨副主席張榮恭3日代表國民黨主席鄭麗文到新竹市出席國民黨131周年黨慶活動致詞時表示，台灣明年編列的軍費是過去馬英九執政時期的3倍，但卻反而讓兩岸更加兵凶戰危。他認為衹有讓國民黨重新執政，兩岸才會和平，所以希望所有國民黨員要團結一致，讓國民黨在2028年重返執政。



國民黨新竹市黨部3日舉行國民黨131周年黨慶活動，包括張榮恭、國民黨籍“立法委員”黃仁、國民黨籍前新竹市長林政則、童勝男與多位國民黨籍新竹市議員都到場出席。現場約有逾百人一起唱生日快樂歌共同歡度黨慶，張榮恭也代表鄭麗文主持國民黨新竹市黨部主委王志豪的布達典禮。



張榮恭在致詞時指出，中國國民黨從創黨以來一直和中華民族的命運息息相關，而當前面對兩岸的兵凶戰危，國際社會都相當關心，但過去在2008年到2016年馬英九執政時期，國際社會卻不太關心兩岸問題，因為當時的兩岸是和平的。



張榮恭提到，賴清德上周才宣布要增加新台幣1.25兆元的防務特別預算，但馬英九在2016年卸任那年的軍費才約3200億元，而明年編列的軍費卻高達9500億元，足足比過去多了3倍之多，但台灣現在有變得更安全嗎？



他說，政府光是去年和今年每年都撥補1300億元給勞保基金，但再這樣撥補下去，2031年勞保還是可能會跨台，而現在軍費花這麼多，社會福利已明顯受到排擠，但現在民進黨執政的目標卻還要在2030年前讓軍費達到GDP5%，也就是說未來政府的總支出每2塊錢當中，就有1塊錢要去買武器，讓老百姓生活在台灣就猶如置身在龐大的軍火庫當中。

