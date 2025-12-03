李順進：小橘書效益存疑　更該重視台軍缺人

無黨籍高雄市議員李順進。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月3日電（記者 蔣繼平）台官方發送全台家戶“台灣全民安全指引”，陸軍政戰少校退伍、無黨籍高雄市議員李順進向中評社表示，“戰時紀律”與“平時紀律”不一樣，靠這一本小橘書能達到什麼效益抱持存疑。他認為“軍方缺員、現役軍人寧退不留、募兵困難”才是大問題，沒有優秀人才與技術，編了再多預算買再多武器恐無用。



“台灣全民安全指引”封面是橘色，被網友戲稱“小橘書”。



“台灣全民安全指引”紙本第1梯次11月19日陸續寄送台北市、台南市等9縣市，第2梯次包括桃園市、高雄市等4縣市12月3日寄送；第3梯次新北市等6縣市12月15日寄送，第4梯次台中市等3縣市12月24日寄送，預計明年1月5日前全數發送完成。



針對“台灣全民安全指引”紙本發放，李順進表示，有這個必要，但效果有限，市民朋友都以便利性與生活為考量。尤其“戰時紀律”與“平時紀律”不一樣，戰時沒有辦法以很嚴厲的法令來執行，不好推啦，都會遇到問題。



李順進表示，譬如因戰爭期間死亡的市民，真的會以平常這些葬儀禮俗來辦理喪事嗎？當然也不是說土壕挖一挖，埋起來就好。之前還說要在宮廟儲放彈藥，也都遇到反彈了，但是彈藥又不能亂丟，他認為靠這一本就達到什麼效益，會抱持存疑。



至於台海情勢緊張，李順進表示，目前台灣最大的問題是“軍方缺員、現役寧退不留、募兵困難”等問題。甚至每年“國防”預算一直增加，但沒有優秀人才與技術，編了再多預算，買了再多武器，可能都會“事倍功半”，沒有人會用。



李順進指出，他平常都會關心志願役軍人，結果最近有人向他提到“受訓一年，服務第二年就要退伍，很擔心未來就業困難”，還有人說“去美國受訓一年後，回台四年就要退伍。”這些情況都顯示軍隊人才流失的問題。

