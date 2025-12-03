藍委黃仁：買再多武器也無足夠兵力可使用

藍委黃仁。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月3日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”黃仁3日出席國民黨新竹市黨部黨慶活動時表示，他堅決反對新台幣1.25兆的防務特別預算，因為現在台灣兵力和編現比都不足，就算真的買到新武器，也沒有足夠兵力可做在職訓練來使用。



國民黨新竹市黨部3日舉行國民黨131周年黨慶活動，包括國民黨副主席張榮恭、藍委黃仁、國民黨籍前新竹市長林政則、童勝男與多位國民黨籍新竹市議員都到場出席。現場逾百人一起唱生日快樂歌共同歡度黨慶，張榮恭也代表鄭麗文主持國民黨新竹市黨部主委王志豪布達典禮。



黃仁在致詞時表示，他過去在“立法院”“外交及國防委員會”擔任召委時，就知道台灣軍費要超過GDP3%，果然賴清德在上周就提出高達1.25兆的防務特別預算，他呼籲大家都要一起反對這個特別預算，因為現在台灣的兵力和編現比都不足，就算真的買到新的武器，也沒有足夠兵力可以去做在職訓練來使用。



黃仁提到，台灣目前向美軍購包括F－16V戰機在內等各項軍事裝備，已累積超過新台幣6700億元卻都沒有到貨，現在賴清德又要再花1.25兆的軍費，他堅決反對這樣的作法，因為這樣只會讓民生法案減少，卻把經費全挹注在防務預算上，這樣是不對的。



黃仁強調，民進黨現在不斷撒錢卻沒有真正撒在老百姓的身上，全民能夠普發1萬元是在野黨“立委”所爭取到的，在野黨“立委”也三讀通過了包括軍公教退休條例等許多法案，但執政黨卻仍再三阻擋，對“立法院”的決議根本完全不尊重，也等於是不尊重台灣多數老百姓的意見，所以大家一定要站出來反對1.25兆的防務特別預算。