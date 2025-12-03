中油浮報150億　藍痛批檢拖21天才搜索

藍委羅智強、王鴻薇於記者會手舉標語。(中評社 黃偕華攝) 中評社台北12月3日電（記者 黃偕華）中國國民黨“立法院”黨團3日召開“中油、世曦共組貪污集團？！卓榮泰出來面對！”記者會，書記長羅智強與“立委”王鴻薇針對中油三接工程浮報弊案提出嚴厲批評。羅智強指出，檢方在國民黨團11月11日召開記者會並第三度遞交檢舉函後，拖延21天才進行搜索，質疑已給予充足時間滅證串供。



北檢調查中油第三座液化天然氣接收站（三接）外推防波堤工程遭檢舉浮報預算近150億元案，檢方2日指揮廉政署北調組、“調查局”北機站兵分11路搜索，約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳等13人到案。經檢方複訊後，3日凌晨諭知施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中3名被告及中油公司10名證人均無保請回。



中國國民黨黨團3日召開“中油、世曦共組貪污集團？！卓榮泰出來面對！”記者會，羅智強指出，黨團11月11日第三度把檢舉函交給“法務部”，檢方拖到昨日才進行搜索，慢了21天，中油三接浮報工程弊案的檢舉人跟羅智強聯繫時說，“聽說都在銷毀證據了啦”、“都在滅證跟串供了”。羅智強說，檢察官這叫“慈悲的溫柔”，硬拖了21天才去搜索。



王鴻薇表示，中油目前虧損的金額超過800億元，但三接一個外拓的工程裡，浮報金額就將近150到160億元之多，王鴻薇呼籲，很多公營事業都虧損累累，肥了這些綠友友，要求檢調要把真正的黑手揪出來。



羅智強表示，現在搜索行動陣仗浩大，“好像在動起來了”、“好像抓人了”。但是檢舉函裡面多次提到關鍵人物都是中油總經理，中油總經理對東丕營造表示“叫你調高你都聽不懂”、“我們會以某價格做預算，不用擔心別家廠商政治實力”等內容。羅智強質疑，“中油總經理中油不用查？ 總經理不用約談？總經理不用列別告？”。



羅智強指出，他曾質詢現任中油董事長方振仁，方振仁回應說，那個時候開標說我是總經理，但是招標過程是前總經理的事不關我的事。羅智強強調，前總經理叫李順欽也當過中油董事長，“名字都這麼清楚給你檢方了”。先前開了兩次專報，今天第三度記者會針對中油三接案，要檢方約談東丕公司，東丕公司被約談後，根據報紙報導承認“完全是事實，就是中油叫我浮報價格”。羅智強問，“今天國民黨不叫你約談你就不去約談喔？”



羅智強提到，雖然世曦董事長等人被列為被告並約談，但被無保請回，而如國民黨籍的南投縣主委黃呂錦茹涉及偽造文書案，1100萬交保，並且被關了快一年，羅智強說，“遇到不是民進黨的就押人取供，遇到綠色貪官就慈悲的溫柔”。羅智強表示。



“立委”王鴻薇表示昨天偵辦的人物中有一個關鍵的人物，叫做施義方，也是前世曦工程董事長，今年初才因為屬於英系而被賴清德換掉，王鴻薇指出，施義方是“不折不扣的政治人”從2008年一直到2020年，每四年都會被民進黨提名不分區“立委”，施義方而且任職世曦工程董事長時送到的花籃，“像花海、像半個花博”，政商關係雄厚。



王鴻薇質疑，台公營事業在民進黨執政下不斷被安插“自己人”，把台公營事業“國庫”當成民進黨的黨庫一樣，然後一一的發生相關的弊案，包含像台鹽綠能的董事長陳啟昱、號稱“小英男孩”的台灣智慧電能公司總經理鄭亦麟，王鴻薇問民進黨，是不是你們政治酬庸，最後變成貪腐保證？