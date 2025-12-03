陳水扁挺陳亭妃　期待台南第一位女市長

陳水扁表示，期待台南誕生第一位女市長。（照片：陳水扁臉書） 中評社台北12月3日電／民進黨2026台南市長初選競爭激烈，已脫離“正國會”的“立委”陳亭妃、新潮流賴清德子弟兵的“立委”林俊憲上演“妃憲之爭”。陳水扁3日在臉書表示，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴清德本命區，進而連任。



陳水扁表示，2025年12月7日“有夢上水”第258集專訪“妃妃姐姐”分享她如何在2008年險勝三連霸“立委”王昱婷943票，阻斷國民黨第一位女市長人選夢碎；接著“謝龍介的天敵”陳亭妃五戰五勝，再戰2026能否完勝？台南市長最新民調第一名的陳亭妃，當選有信心，更不敢掉以輕心。期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴清德本命區，進而連任。



陳水扁表示，陳亭妃市長競選歌曲“風吹風吹台南起妃”，象徵她對台南的承諾，將帶著這座城市的夢，繼續飛得更高、更遠。同時分享與台南市民的約定書－市政白皮書，含蓋五大觀光軸、科技三軸及交通網絡四橫三縱串聯城鄉。孩子是城市的未來，教育是“國家”的根基，透過“教育十現美景”，讓孩子贏在起跑點，讓家長不再為托育煩惱，能安心工作。照顧長者，65歲免繳健保費。台南捷運藍線延伸、深綠線銜接南科、紅線連接高雄，又將如何三線齊備？



妃憲爭取黨提名較勁激烈，“台獨”聯盟昨日公開力挺林俊憲。鋒燦傳媒10月31日公布的民調顯示，在民進黨初選民調模式下，民進黨“立委”陳亭妃以52.6%支持度輾壓中國國民黨籍“立委”謝龍介的24.9%。民進黨“立委”林俊憲則僅42.3%支持度“擦邊過”誤差範圍、小贏藍委謝龍介37.2%。