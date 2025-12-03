拚彰化縣長初選　陳素月動員新系議員衝民調

綠委陳素月集結新潮流彰化縣議員拚彰化縣長初選。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化12月3日電（記者 方敬為）明年彰化縣長選舉，民進黨共有4人爭取提名，將採“類初選”模式定奪，爭取提名的綠委陳素月今天赴彰化市八卦山站路口拚曝光，並集結同屬黨內新潮流系的5位縣議員，共同懇請選民電話民調“唯一支持”，發揮黨內最大派系的力量。



民進黨下屆彰化縣長提名，共有“正國會”“立委”黃秀芳、新潮流系“立委”陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富提交參選意願書，由於彰化縣為非執政縣市，民進黨中央原定採“徵召”提名，民進黨中央選對會11月19日下午在中央黨部邀4人協調，但由於各方皆立場堅定，協調破局，決議採對比式民調提名，訂12月15日到18日間擇一日舉行，預定12月底前決定提名人選。



陳素月3日展現團結氣勢，偕同彰化縣議會“新芽連線”5位議員楊子賢、洪騰明、張欣倩、藍駿宇、劉珊伶，共同前往彰化市八卦山牌樓路口及民生市場掃街拜票，積極爭取鄉親支持，力拚初選過關。



陳素月作為彰化縣新潮流系要角，這次集結新系議員拚初選民調，向同屬新系出身的賴清德釋放訊號的意味濃厚。明年縣市長及議員選舉，新潮流要拓展地方政治版圖，由同派系的縣市長選將帶領議員選將共同衝刺，可望有加乘效果。陳素月說，她與“新芽連線”議員共同拚初選，示範“母雞帶小雞、小雞挺母雞”的選戰模式。



陳素月表示，彰化要進步，需要有能力、有執行力的人來帶領。今天與新芽連線5位議員一起，我們不僅結合跨世代的思維、能力，也在為彰化面臨的問題尋找更多的解答，透過每一次面對面拜票，傾聽基層最真實的聲音，未來她會將大家對彰化的期待轉化為具體的政策。