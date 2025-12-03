新黨赴民進黨丟衛生紙嗆擦屁股　與警爆衝突

新黨副秘書長游智彬與輿情中心主任季節遭警方拉離。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北12月3日電（記者 張穎齊）賴清德日前宣布8年投入約新台幣1.25兆“國防”特別預算，民進黨秘書長徐國勇以“總不能上完廁所才去買衛生紙”狠酸國民黨，引發藍營及統派不滿。新黨3日下午在民進黨中常會前直攻民進黨中央黨部，一樓大門口丟了大量衛生紙，嗆民進黨“擦屁股”。現場一度與警方發生肢體推擠。



新黨副秘書長游智彬與輿情中心主任季節下午前往民進黨中央黨部，手持大把衛生紙直闖門口，游智彬邊丟邊喊“民進黨擦屁股啦！徐國勇烙賽，民進黨沒烙賽嗎？給你衛生紙擦屁股！”



季節說，民進黨吝嗇花錢給“國軍”弟兄，卻拼命花錢跟美國買武器、勾結、討好。2人情緒激動，不斷把衛生紙往大門口與台階上丟擲，現場紙張散落一地。



大批警力立刻上前阻擋，雙方爆發短暫拉扯推擠，警方以“妨害公務及越界”為由，將游智彬、季節兩人從門口拉離，分別架住手臂、強制拖往外圍陳情抗議區。2人被架走仍不斷高喊抗議口號，並質問警方“為什麼民進黨可以羞辱‘國軍’？我們不能丟衛生紙？”現場群情一度緊張。



游智彬、季節被警方帶離管制區後，仍在陳抗區繼續從袋中掏出衛生紙朝民進黨中央方向丟擲，並拿大聲公對賴清德、徐國勇、王世堅及民進黨痛罵不斷，喊話“民進黨擦屁股”、“敢說就要敢承擔”等語，引來路過民眾圍觀。



媒體詢問綠委王世堅對此事件的看法，他回擊新黨行為莫名其妙。王世堅嗆，這種抗議不是“國家”重要議題，徐國勇只是信手拈來，新黨想跟中國統一，就回中國去住，新黨吃台灣米、吆喝要統一，全民會唾棄！



王世堅還加碼嗆聲，“放馬過來，我來搭擂台！我們來簽生死投名狀，新黨不要只在對面吆喝，我不吃這一套！”