民進黨新發言人上陣　賴要求多宣傳經濟成果

新任民進黨黨部發言人李坤城（右）與韓瑩。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月3日電（記者 張穎齊）民進黨3日舉行中常會，會後由民進黨發言人韓瑩轉述黨主席賴清德致詞重點，包括新任黨部發言人安排綠委李坤城兼任，2名發言人及組織部主任要投入明年議員選舉而辭職，另外賴清德也要求全黨強化宣傳政府的經濟成果與惠民措施。



賴清德表示，黨部組織部主任張志豪，以及黨部發言人卓冠廷、戴瑋姍因將投入2026地方選舉，已辭去黨中央職務。他代表黨部感謝三人任內在黨務推動、政策宣導與議題辯護上的付出。賴也提醒所有擬參選2026地方公職的黨工，須依規定於12月24日前完成辭職。



賴清德宣布，由民進黨籍“立委”李坤城兼任黨部發言人，李坤城具備完整“中央”與地方歷練，曾任新北市議員、議會黨團總召、黨部發言人及“立法院”黨團副幹事長，熟悉地方脈絡與政策溝通。賴清德期勉李坤城與現任黨發言人吳崢、韓瑩共同協助秘書長徐國勇推動黨務、政策論述、議題辯護與社會溝通。



賴清德並提到，“行政院主計總處”日前公布最新經濟預測，今年GDP成長率上修至7.37%，為近15年新高，在亞洲四小龍位居第一，也優於日本、美國、歐盟平均與中國；通膨率預估今明兩年皆將維持在1.6%左右，呈現緩和趨勢。賴指出，亮眼數據是全民共同努力的成果，而執政黨責任就是把亮眼數字轉化為人民日常感受。



“行政院”上周拍板所得稅與貨物稅惠民措施，預計700萬戶將受惠所得稅減輕，並透過貨物稅調整減少民生負擔。賴清德呼籲全體黨公職協助宣傳，讓更多民眾了解政府的經濟成果與惠民政策。



賴清德也提到，國際身心障礙者日提醒政府必須持續加強照顧弱勢，今年10月通過的韌性特別預算中已編列經費，以強化關懷服務。賴強調，政府將持續以多元方式提升各族群照顧。



據了解，在中常會中，由民進黨“立法院”黨團總召柯建銘報告程序委員會狀況，“國防”特別預算及財劃法列案被暫緩，國民黨籍“立法院長”韓國瑜將進行協商；另4日上午也將進行反年改法案協商。會中並簡要提到2026“‘國家’戰略人才培力營隊”，徐國勇鼓勵年輕人踴躍報名。



此外，2026選舉對策委員會上午未開會，預計下午舉行，並由發言人吳崢稍後對外說明。臨時動議部分則無人發言。賴清德重申，希望黨公職全力協助宣傳政府在經濟成長上的良好表現，形成整體正向能量。