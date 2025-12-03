國民黨：九二共識“合憲”是台海現狀重要部分

藍委兼國民黨文傳會主委吳宗憲（右）、藍委兼黨發言人牛煦庭。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月3日電（記者 張嘉文）針對賴清德昨天提及在野黨準備接受一個中國原則的九二共識，“所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制”，中國國民黨發言人、“立委”牛煦庭今天下午表示，九二共識合於“中華民國憲法”，也是台海現狀非常重要的一部分，九二共識、一中各表也是國民黨長期以來的主張。



牛煦庭說，一中對我們來講當然就是“中華民國”，但是兩岸之間可以在各自表述的空間上 找到對話的價值，在這對話前提下，可確保區域和平，也確保經濟民生的穩定，所以國民黨一直以來堅持這樣的路線，是有這樣子的理由存在。



國民黨今天下午召開中常會，會後由國民黨文傳會主委、“立委”吳宗憲和“立委”兼黨發言人牛煦庭進行轉述，牛在面對媒體提問時做出以上表示。



牛煦庭說，我們並不是很瞭解，為什麼賴清德不採用國民黨的一中各表版本，反而要去唱和一中就是中華人民共和國，而且會變成一國兩制，這樣要請問，誰才是中共同路人？如果賴心裡根本就沒有想著“中華民國”的“國家”利益，沒有想著區域的和平穩定跟對話機制的建立，那將會讓台灣陷入真正的戰火中。



牛煦庭強調，我們不樂見任何政治的操作去升高區域對立，因為凡是區域對立的升高，必然要讓整個社會付出沉重的代價，所以奉勸賴三思而後行，不要再唱和一中就是中華人民共和國的主張。



吳宗憲則說，賴清德應該先把“憲法”和增修條文搞清楚，不要外交搞不好，內政又亂七八糟，馬上面臨選舉又要回歸到抗中保台的老路，套用美國總統選舉時常講的那句話，“笨蛋，問題是在經濟”。今天沒有讓人民安居樂業，讓人民過好日子，每天搞意識形態，搞抗中保台，贏得選票但卻分裂了台灣，這不是一個身為“總統”高度的人該做的事情。