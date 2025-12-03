守望台灣海峽！古蹟烏坵嶼燈塔啟用150周年

位於金門的烏坵嶼燈塔3日點燈滿150周年，因位於軍管區內，暫不開放參觀。（照片：航港局提供） 中評社金門12月3日電／位於金門的烏坵嶼燈塔3日點燈滿150周年！該燈塔曾多次因台海戰事而遭毀損並拆除燈器停止發光，2013年由海關移撥至台“交通部”航港局維修管理，2017年7月23日在航港局、“國防部”、金門縣政府、“海委會”管碧玲主委 (時任“立委”)及燈塔家族的共同努力下，睽違60餘年後復燈，2018年升格為古蹟，持續守望台灣海峽與航行船舶的安全。



烏坵嶼燈塔建於1874年，1875年12月3日(清光緒元年11月6日)點燈啟用，燈塔燈高88.6公尺，塔高17.9公尺，公稱光程11.7浬，位於金門縣烏坵鄉大坵嶼山頂，由英籍工程師韓德善（David Marr Henderson，1840-1923）所設計監造，塔身為黑色圓形石造，刻有興建年代、清政府海關總營造司之姓名等資料石刻碑碣，見證十九世紀清政府從傳統燈塔引入近世燈塔技術的歷史及文化。



該燈塔為清代五口通商後第二批洋式燈塔，燈塔所在之烏坵嶼位於湄洲灣及興化灣，地理位置重要，與東椗燈塔、北椗燈塔、東犬燈塔，共同扼守台灣海峽福建沿海。



此外，挪威人雅格森曾於鵝鑾鼻、漁翁島、東椗島、烏坵守塔，1899年葬於燈塔旁，其事蹟及其墓塋遺址見證十九世紀末期，外國技術人員與清政府之交流，極為珍貴。惟因位於軍事管制區內，故航港局目前暫未對外開放參觀。



航港局表示，雖無法滿足民眾一窺烏坵嶼燈塔軍事秘境的願望，但仍將持續做好燈塔古蹟維護及文化傳承的重要工作，期望這座守護台海一個半世紀的重要燈塔能光亮不滅，陪伴每位航行者航向安全的所在。