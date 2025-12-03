民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長

民眾黨3日下午召開“用行動改變宜蘭！台灣民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月3日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌3日下午宣布，徵召前白委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，黃也授民眾黨旗給陳。不過，針對藍白合作議題，黃國昌則強調，今天的徵召已與中國國民黨聯繫，民眾黨在具體協調上會遵守承諾，該進行的工作都在持續進行中，兩邊也都很有誠意與善意。民眾黨相信，陳琬惠是宜蘭最好的人選。



民眾黨現場也準備宜蘭名產三星蔥與蒜贈送媒體，“蔥滿勝蒜”取諧音寓意充滿勝算，陳琬惠也以自己名字的閩南語發音相似的“碗糕”作為自己的外號，要貼地氣的讓宜蘭鄉親記住自己。



陳琬惠2022年披民眾黨戰袍參選宜蘭縣長時，獲1萬6412票、得票率6.98%，2024年參選宜蘭縣選區“立委”，獲5萬3499票、得票率20.94%，但兩度參選宜蘭民意代表均落選。



台灣民眾黨3日下午召開“用行動改變宜蘭！台灣民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長”記者會，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、中評會主委李偉華、宜蘭縣黨部主委陳琬惠、民眾黨籍“立委”張啟楷、賣玉珍、劉書彬等人出席。



黃國昌表示，陳琬惠2022年的參選，為宜蘭注入一股清流，今天民眾黨中央委員會一致通過，全黨上下要做陳琬惠最堅強的後盾，一起用行動改變宜蘭。



陳琬惠說，去年卸任民眾黨不分區“立委”後，讓她有機會一直在宜蘭服務鄉親，宜蘭人常說沒在看黨派、是看人，許多宜蘭鄉親知道民眾黨徵召她參選後，都打電話、傳訊息鼓勵她。她強調，她參選宜蘭現場的擘劃，不是接下來4年的宜蘭，而是之後30年的宜蘭。



不過，在藍白合作的議題層面，黃國昌說，民眾黨選決會昨天通過徵召陳琬惠參選後，他也請民眾黨秘書長周榆修聯繫國民黨副秘書長李哲華，李哲華也非常善意地詢問下個階段怎麼進行比較好。



黃國昌強調，民眾黨在具體協調上會遵守承諾，有最大的誠意與善意，該進行的工作都持續進行中，目前兩邊也都很有誠意與善意。像是他今天就遇到有意參選宜蘭縣長的藍委吳宗憲，他也跟吳說今天要徵召陳，國民黨動作要快一點，吳宗憲也很高興，也給了滿滿祝福。