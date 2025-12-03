民眾黨提名宜蘭縣長　國民黨：共推最強人選

國民黨組發會主委李哲華接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月3日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨今天宣布徵召前“立委”陳琬惠參選宜蘭縣長，是否會影響藍白合的運作？中國國民黨組發會主委李哲華今天下午表示，宜蘭的部分，國民黨會先進行內部協調工作，整合出最強人選，到時候再與民眾黨提如何共推一個最有勝選機會的人選。



李哲華強調，就如上周國民黨先通過縣市長提名辦法，事前他有和民眾黨秘書長周榆修通電話溝通，這次周昨天也有和他通電話說今天要進行宜蘭人選的徵召，所以藍白保持密切溝通，最後不管誰代表藍白出線，都會共同支持。



民眾黨選決會昨天通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，今天送交中央委員會通過。



李哲華今天下午在國民黨中常會後受訪表示，國民黨與民眾黨都有各自的提名機制，如同國民黨日前通過縣市長提名特別辦法，依照各黨提名機制先進行提名作業，前提是彼此會保持良好的溝通，像國民黨通過提名辦法前，他有向周榆修說明國民黨通過提名辦法的用意。



李哲華認為，各黨的機制進行是很正常的，藍白合的部分仍保持密切溝通，國民黨在宜蘭縣目前有2位優秀人選表達參選意願，要先進行內部協調工作，整合出最強的人選，到時候再跟民眾黨提如何共推一個最有勝選機會的人選。



至於時間表？李哲華說，現在距選舉還有很長一段時間，與其要強行把菜端出來，還不如先把素材、材料都準備好，然後上一盤好菜比較重要。宜蘭目前藍白合的狀況，氣氛非常和諧，藍白的人選在參與地方活動時，都非常和諧，基本上都有共識，最後不管誰代表藍白合出線，大家都會共同支持，這是一個很好的基礎，所以不用去太擔心時程的問題。



被點名是國民黨宜蘭縣長熱門人選的藍委吳宗憲也說，國民黨與民眾黨在野長久以來在“國會”合作的非常好，兩黨有各自的主體性，誰都不是誰的小弟，今天友黨提出人選，當然會予以祝福，也不會影響到後續合作。將來國民黨推出候選人之後，當然也會有合作的方式，就由黨主席去協調。