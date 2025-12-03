為民眾黨出戰宜蘭　陳琬惠：藍白組最強團隊

民眾黨宜蘭縣長被提名人陳琬惠。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北12月3日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌3日下午宣布徵召前白委陳琬惠參選2026宜蘭縣長。陳琬惠受訪時兩度強調，她與中國國民黨籍“立委”吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德都有共識，最後我們3個人都會組成一個最強的團隊。至於方法，就交由藍白政黨高層決定。



對於已徵召又要與藍營合作的程序，黃國昌解釋道，民眾黨今年夏天通過的提名條例，針對縣市首長就是要透過徵召的程序，只有徵召了，才會完成代表民眾黨的作業，否則根本沒辦法更進一步往前邁進。



台灣民眾黨3日下午召開“用行動改變宜蘭！台灣民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長”記者會，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、中評會主委李偉華、宜蘭縣黨部主委陳琬惠、民眾黨籍“立委”張啟楷、麥玉珍、劉書彬等人出席。



陳琬惠接受媒體訪問時表示，對於藍白合作，沒有誰讓誰，對於2026宜蘭縣長選舉，除了她、吳宗憲、張勝德都有意角逐。而白營今天正式徵召她參選，我們三個有的共識是，希望可以用協調的方式，而在此階段各自努力。至於整合的方法是什麼，就交由兩黨高層討論，無論是協調、民調或社調，我們都尊重黨中央的方式，推出一組最強的人選。



黃國昌補充說，“鄭黃會”時，他就說過，我們會用最好的方式，推出最強的團隊，給各個縣市最佳的治理，這些用字遣詞是精心思考過的，未來在各縣市我們都會秉持相同的誠意，在進入下一階段與國民黨主席鄭麗文正式坐下來討論前，民眾黨不會有太多太強的預設立場。