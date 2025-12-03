鄭麗文兌現選舉承諾　將啟動行動中常會

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文為兌現選舉時的下鄉承諾，於今日中常會指示著手籌辦“行動中常會”，強化中央與地方連結。國民黨文傳會主委、“立委”吳宗憲在會後轉述時表示，目前相關期程還未出來，不過整體的構想已經思考完畢，將待新的中常委產生之後展開，流程出來會再向外界報告。



國民黨今天下午召開中常會，由鄭麗文主持。由於鄭之前在主席選舉時曾向黨員承諾，她是一個“三到主席”，會走遍全台灣的基層鄉鎮區黨部，讓地方基層黨員和黨工看得到主席本人，來自基層黨員的心聲主席一定聽得到，以及主席承諾黨員和黨工的事情一定做得到。



鄭麗文在中常會上表示，11月24日至兩蔣陵寢致敬後，已展開全台灣各地方黨部辦理的黨慶活動，周末她已從台灣頭到台灣尾，包含基隆、台北、台南、高雄以及嘉義。本周末將到中台灣，包含苗栗、中、彰、投參加黨慶活動，也邀請中常委同志參加本黨黨慶活動。除此之外，鄭麗文也在中常會上指示規劃接下來的行動中常會模式。



吳宗憲在中常會後轉述時表示，接下來會開始規劃行動中常會的作法，主席會安排與各地黨部連結、溝通及垂直整合，在最短時間內做到最好，也讓各地黨員知道國民黨是一個團結的政黨，各地的聲音都會採納、研究，看如何為黨員服務。



吳宗憲指出，國民黨主席不是參政者的黨主席，而是全體黨員的黨主席，一定會幫各地黨部匯集好大家的意見，黨中央會做好歸納、協助工作。各地的要求、問題都不盡相同，會因地制宜的去協助各地需要協助的黨部、黨員。