被館長切割？黃國昌：見縫插針大可不必

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月3日電（記者 鄭羿菲）網紅“館長”陳之漢近日批評，藍白頻頻赴日交流，為何沒有勇氣前往中國大陸？顯然過於在乎選票得失，對和平交流避而不談。外界關注長期與館長關係密切的台灣民眾黨主席黃國昌，彼此是否漸行漸遠？黃國昌3日笑說，問這個是不了解他與館長的關係，見縫插針大可不必。



今年多次赴陸參訪的館長，日前直播時談到黃國昌近期訪日時，罕見強調“我們理念本來就不同，他做他的，我做我的”，切割兩人過去綁一起的政治立場。



黃國昌表示，他曾公開表達，從未排斥“訪中”，比較大的麻煩是他好像還在中國大陸的入境黑名單上，這是現實上的困難。但是，一個負責任的政黨、一個負責任的領導人，無論在區域中各自的立場扮演什麼樣的角色，能夠與多方保持善意的溝通，對整個區域的和平穩定才會有真正積極的幫忙。



台灣民眾黨3日下午召開“用行動改變宜蘭！台灣民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長”記者會，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、中評會主委李偉華、宜蘭縣黨部主委陳琬惠、民眾黨籍“立委”張啟楷、麥玉珍、劉書彬等人出席。



黃國昌會後接受媒體訪問時，被問及近期與館長的關係，他笑說，問這個問題就是不了解館長，也不了解他跟館長之間的關係，館長是性情中人、心直口快，當下情緒想到什麽事，就在直播用自己的風格講出來。



黃國昌透露，昨天凌晨5點40分，館長的團隊還熬夜拍他運動的畫面，影片最快12月就能看到，若知道這件事，就不會對他跟館長的關係有疑問了。他跟館長經歷很多事，認識也很久，有些事有相同想法，有些事彼此看法不同，這都是很正常的事情，要挑撥、要見縫插針，真的大可不必。



黃國昌指出，訪日前他就說過，民眾黨要扮演的是善意溝通的橋樑，而不是成為衝突的中心點，他相信區域和平穩定是大家一致的心願，而他也沒有排斥訪中。