民進黨徵召劉建國選雲林縣長　可望戰張嘉郡

民進黨徵召綠委劉建國參選雲林縣長。（中評社 資料照） 中評社台北12月3日電（記者 張穎齊）民進黨選舉對策委員會3日下午會議拍板決定，將提名連任5屆的民進黨籍“立委”劉建國參選雲林縣長。可望對戰中國國民黨籍“立委”張嘉郡。



賴清德11月底南下雲林送匾，畜產會董事長、前雲林縣長蘇治芬當面向賴清德表態“趕快公布提名劉建國”，使人選幾乎塵埃落定。



國民黨部分，雲林縣長提名仍待確認，但國民黨內部高度共識傾向徵召“張家班”二代、現年44歲的藍委張嘉郡，雙方對戰組合呼之欲出。現任雲林縣長張麗善是張嘉郡的姑姑。



劉建國，出生於雲林，現年56歲，擁有南華大學旅遊管理系與碩士學歷，並修習凱達格蘭學校地方領袖班。曾任斗六市民代表、雲林縣議員、民進黨雲林縣議會黨團召集人及“立法院”厚生會長等。



據了解，民進黨選對會在彰化縣長部分，對於民調方面，國民黨的假想敵對手即是藍委謝衣鳯。而國民黨與台灣民眾黨方面有彰化縣工策會總幹事洪榮章、彰化縣政府參議柯呈坊、白委張啓楷有意角逐。



民進黨彰化縣長4名參選人有屬“正國會”系統的“立委”黃秀芳、新潮流系的“立委”陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富。民進黨選對會訂本月15日到18日擇一日做電話民調，各參選人從網路、看板到布條，十分激烈。



另據了解，選對會會中共同召集人徐國勇也特別提醒，近期台南、嘉義縣、高雄市長初選協調案中，已有媒體報導內部協調細節，他嚴正呼籲候選人應遵守不得外洩協調內容的共識，避免影響黨內程序。選對會預計月底再度進行會議。

