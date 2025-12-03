李大中：高市早苗口徑放軟但已騎虎難下

淡江大學戰略所所長李大中。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北12月3日電／針對中日緊張關係，淡江大學戰略所所長李大中2日上節目表示，中日緊張造成的社會摩擦，幾乎沒有任何轉圜餘地，看來短期內難善了。即使日本首相高市早苗現在口徑放軟，基本上已是騎虎難下。中國要求認錯道歉、把話收回，但高市作為首相，要把話收回去基本上很難，比較有可能是過後續的一些補充、堆疊式一些說法，可能稍微可以緩解，“但目前看起來方向不是往這走”。



李大中上“大新聞大爆卦”針對中日關係分析指出，如果是以政治盤算來看的話，高市早苗現在民調這麼高，假設在這議題上高市說撤回，“我可以想像她的政治的生命，會風險非常高”，認為高市的判斷應該是繼續再往下走，不會把話吞回去。



國民黨前“立委”林郁方則分析，這次中日鬥爭已碰觸到民族主義問題，不太容易平息。他認為，高市的兩種心態：一方面是想卸責、另一方面是講出一個事實。



針對高市早苗強調《舊金山和約》一事，林郁方也指出，“這一方面是想卸責、另一方面是講出一個事實：在《舊金山和約》裡面，日本已經將台灣放棄了”，所以日方沒有任何地位可以談論台灣問題，但大陸則認為日方是在製造另一個事端。



林郁方認為，有關台灣問題，高市早苗想把它冷卻化，“日方沒有立場談台灣的法律、地位的問題，她（高市）可能認為她的出發點是這樣”，但正是這句話，進一步激怒了大陸，所以就有了雙方之間民族主義的對衝。但林郁方也說，其實很多事情一開始最好不要惹事，“並不是每一個危機都可以解決的。”

