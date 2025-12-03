政大國關中心兵推學院揭牌　王信賢：保和平

政大國關中心成立“兵棋推演學院”。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月3日電(記者 俞敦平)面對全球地緣政治動盪，政治大學國際關係研究中心今日正式成立“兵棋推演學院”。不同於傳統軍事院校聚焦戰術攻防，國關中心主任王信賢強調，學院核心宗旨在於“和平研究”，透過導入政治、經濟、外交等政軍變數，訓練學生“如何確保和平”而非僅是發動戰爭；中國國民黨籍“立委”、退休海軍上將陳永康特別受邀於今日進行專題演說時亦指出，兵推的最高層次是“上兵伐謀”，尋求非軍事手段解決危機。



政大國關中心成立72周年，長期作為政府重要智庫。鑑於2027年台海風險論述升溫及國際資訊碎片化，中心在高教深耕計劃支持下成立兵推學院，試圖開闢學術研究以外的實務路徑。該學院將作為高教體系首個常態化兵推基地，整合校內社團、課程與外部將領專家，推動以“政軍兵棋（political-military Gaming）”為主的戰略模擬。



王信賢在儀式致詞時明確定調，雖然名為兵棋推演，但學院做的是“政軍兵棋”，將大量納入非軍事因子。他表示，“我們推的是和平研究，簡單來說，不一定是要推戰爭，而是推如何去確保和平。”他指出，現代危機管理需要跨領域整合，學院將透過實務推演競賽與課程，培養年輕學子在混亂局勢中釐清資訊、尋求和平解方。



受邀演講的“立委”、海軍二級上將陳永康則以《孫子兵法》呼應此一理念。他指出，兵法有云“上兵伐謀、其次伐交”，這就是“和平推”的層次；而“其次伐兵、其下攻城”才是傳統的戰爭推演，兩者不可偏廢，但前者更為關鍵。他強調，兵推是跨學科平台，涵蓋法律、能源至社會韌性，目的是在資源有限的現實下，找出台灣防務安全的脆弱點並加以預應。



政大校長李蔡彥表示，政大傳統優勢在於文官培育，隨著防務安全議題成為社會顯學，學校必須回應需求。他認為兵推是訓練系統思考與領導統御的最佳工具，能讓不同科系的學生整合所學，將學術理論轉化為解決實務問題的能力，這也是政大成立該學院的教育初衷。