柯志恩選高雄市長看板　大綠小綠紛拿來改版

藍委柯志恩首波競選市長看板陸續在高雄市各區掛出，並以“這柯，不一樣”為標語。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月3日電（記者 蔣繼平）高雄藍綠陣營都在備戰明年選舉。可望代表中國國民黨參選高雄市長的柯志恩自從掛上“這柯，不一樣”的看板後，一個多月來已經吸引高雄綠營、時代力量、罷韓團體紛紛進行改版，反諷、黑韓、甚至用來宣傳活動，竟帶起一股綠營二創風潮。



藍委柯志恩10月25日在旗津開記者會掛起首波競選市長看板，看板設計以“這柯，不一樣”、“新市長，新視野”為標語，並搭配黃色為主、藍色為輔為背景色，此外並沒有放上國民黨的黨徽。看板目前已經陸續出現在高雄市各區。



針對為何強調“不一樣”三個字，柯志恩強調這是她的給人的第一印象，因為她從主持人到擔任教職，後來又投身政壇，不怕改變、不怕挑戰、敢於承擔的個性，和許多傳統政治人物不一樣，也符合高雄需要不一樣的思維與視野。



而柯志恩新看板出現後，也開始變成政治攻防的元素。高雄綠營這次在市議會第4屆第6次定期大會期間，因為藍營11月11日搶占主席台擋下明年度高雄市政府總預算付委，綠營就有秀出“這柯，都一樣”的手舉牌，藉此來反諷柯志恩的看板。



時代力量也趁11月29日於高雄舉辦“來力來”政治脫口秀的機會，用柯志恩的看板二創，做成活動宣傳的圖片，還加註“雖然配色很像，但這是時代力量的黃，不是柯志恩的黃，更不是民眾黨的那個黃”藉此來吸引支持者報名活動。



有意參選高雄市議員的Wecare高雄、罷韓發起人尹立，12月3日也在楠梓區掛起“這柯與這顆沒什麼兩樣”的看板，還放上神似前高雄市長韓國瑜的招牌“光頭”剪影，與罷韓要角之一的無黨籍高雄市議員張博洋一起聯合宣傳打空戰。