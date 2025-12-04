林家興：從美國調停俄烏戰爭看到台海風險

新共和通訊智庫創辦人林家興。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月4日電（記者 方敬為）美國特使威特科夫（Steve Witkoff）親赴俄羅斯與總統普京談判，試圖終結俄烏戰爭。新共和通訊青年智庫創辦人林家興受中評社訪問表示，目前俄國未接受美烏共同提出的19點和平協議，癥結點在於領土問題，若按美國總統特朗普行的“大國主義”外交路線，會否要求烏國妥協，有待後續觀察，整個過程與結果也值得台灣借鏡。



林家興，現年35歲，政治大學歷史學系、政治學系雙主修學位、台灣大學“國家發展研究所”兩岸關係碩士、紐約大學國際關係碩士。曾任國民黨青年團長、國民黨文傳會副主委兼任黨史館長、黨發言人，是國民黨最年輕的黨史館長。今年創辦新共和通訊青年智庫。



近期國際地緣政治形勢多變，台灣民進黨近期的戰略動作引發了學界高度關注。賴清德政府頻繁炒作戰爭氣氛，甚至主動拋出“2027年北京武統時間表”，林家興表示，民進黨政府的戰略意圖顯然是在爭取美方關注，試圖在中美博弈的狹縫中爭取更多話語權。然而，這種急於“選邊站”且近乎冒進的策略，若對照美國近期處理俄烏戰爭的手法，恐怕無法達成預期效果，反而可能因誤判情勢而使台灣安全陷入風險。



觀察中美關係變化，林家興提到，近期中日關係緊張，中美領袖通話後，特朗普隨即再致電日本首相高市早苗關切，根據《華爾街日報》披露，特朗普在電話中直接告誡高市“不要刺激北京”，這在過去數十年的美中日關係中幾乎是前所未見的操作，無疑是給了台灣一個極為強烈的戰略訊號。



林家興說明，特朗普的外交思維以大國利益交換為優先，面對此一變局，台灣應當採取更低調、穩健的態度來應對，而非輕易站隊，更不應讓外界誤解台灣是在主動挑釁，這也是當前眾多國際關係學者對執政的民進黨政府提出的共同建議。



更進一步來看，林家興指出，隨著明年4月特朗普即將訪問中國的消息被美方證實，國際焦點勢必從歐洲戰場轉移至亞太地區。也因此美國當下積極斡旋俄烏停火，隨著俄烏戰爭的變數減少，東亞將成為下一個地緣政治的熱點，屆時美中雙方是否會針對台灣問題進行深層交易，將是各界矚目的焦點。在此關鍵時刻，民進黨政府若持續採取高調激進的“抗中”路線，而非冷靜觀察美中互動的風向，極可能在美中談判桌上淪為被交易的籌碼。