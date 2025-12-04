日月潭遊客掉一半以上　陳奎合盼官方協助

日月潭形象商圈發展協會理事長陳奎合。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月4日電（記者 方敬為）南投縣日月潭風景區旅遊人次下跌，日月潭形象商圈發展協會理事長陳奎合接受中評社訪問表示，日月潭平日仍有一定的來客數，但平假日人潮確實有落差，過去有中國大陸團體客群時，平假日差異不大，如今陸客歸零、海外客有限加上台人海外旅遊風氣盛行，境內觀光景氣辛苦，若能實施“周休三日”制度，對於提振觀光有所幫助。



根據統計，日月潭景區2024年全年度的觀光人次僅232.47萬，與過去全盛時期創下的年均800萬人次紀錄相比，跌幅超過五成，觀光量能的劇烈萎縮引發各界關注。



面對景區人氣下滑，陳奎合受訪表示，有關單位要設法多元引客，但在面對陸客銳減後，招攬其他海外旅客量體彌補缺口需要時間。



陳奎合剖析日月潭近期旅遊數據下滑的主因，他指出，近年來日月潭觀光確實受到總體經濟與大環境變遷的顯著衝擊。隨著疫後“國境”解封，民眾報復性出境旅遊風氣盛行，加上國際旅客來訪人次尚未完全恢復，以及陸客歸零等地緣政治因素，導致整體造訪人次出現結構性的滑落。



面對此一困境，陳奎合強調，日月潭未來的發展策略必須轉向“多元化整合”，不能單打獨鬥。他提出應深度結合周邊文化與核心產業特色，例如將日月潭盛產的紅茶產業、在地邵族原住民文化，與區內的五星級飯店聚落、遊潭船隊進行資源串聯；同時整合日月潭纜車與九族文化村主題樂園，透過這種“點、線、面”的分進合擊策略進行聯合行銷，強化整體宣傳力道，以期在競爭激烈的旅遊市場中重新吸引遊客目光。



針對業者最頭痛的“平假日人潮兩極化”現象，陳奎合進一步分析，過去有陸客團支撐平日客源，但自從團客消失後，平日與假日的來客數就出現斷層。除了期待周休三日制能從制度面帶動平日“國民旅遊”外，針對國際市場的開拓更是當務之急。他呼籲觀光旅遊同業應審視價格策略，提供更具競爭力與友善的客房及消費價格，以回應消費者對於台灣觀光區物價的關注，這將是吸引海外客源回流的關鍵。



同時，陳奎合也向公部門喊話，打造國際友善環境刻不容緩，包括基礎設施的優化、外語告示牌的識讀性提升，以及交通接駁網絡的便利性等，都是招攬海外自由行與團體遊客的重要配套，唯有透過產官學攜手合作，才能讓日月潭的觀光旅遊永續發展。