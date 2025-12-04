王志豪：台砸錢軍購不如改善兩岸關係較實際

上校退伍的國民黨新竹市黨部主委王志豪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月4日電（記者 盧誠輝）民進黨政府推出新台幣1.25兆元防務特別預算，朝野拉鋸。上校退伍的中國國民黨新竹市黨部主委王志豪接受中評社訪問表示，兩岸武力差距甚大，台灣就算買再多武器有用嗎？台灣的飛彈密度已經高居全球前三名，難道真的準備要打仗了嗎？與其一再花大錢向美軍購，不如改善兩岸關係還比較實際一些。



王志豪，陸軍官校正50期裝甲兵科，歷練過連長、營長、科長、新竹清華大學主任教官、長庚大學總教官、新竹縣政府縣政顧問、黃國新黨部主委，現為國民黨新竹市黨部主委。



王志豪指出，兩岸軍力有極大差距，就連美國都認為中國軍力早已不可同日而語，台灣買再多武器有用嗎？更何況台灣已經買了那麼多的飛彈，讓台灣的飛彈密度高居全球前三名，難道真的準備要打仗了嗎？他強調，與其一再花大錢向美軍購，不如改善兩岸關係還比較實際一些。



他提到，台灣在民進黨長期執政下，兩岸兵凶戰危，很多老百姓都提心吊膽，政府卻無視兵員不足，只會一再花大錢買武器。況且台灣對美軍購還有高達200億美元尚未交貨，軍購就算逾期也沒有罰款，導致許多軍備物資根本都還沒有到位，前面的訂單尚未交貨，難道還要繼續買？



王志豪認為，軍購預算不應該排擠到民生預算，社會福利與教育資源才是民眾最關心在意的，即使在過去兩岸仍處於草木皆兵的年代，蔣經國都知道要推動十大建設，並建立讓現在台灣能傲視全球的半導體產業，但現在的民進黨政府卻一直讓台灣的半導體產業不斷外移，台灣不應該再這樣被民進黨繼續糟蹋下去。

