陳永康：停電三天社會崩盤　台多買飛彈無用

前海軍二級上將陳永康於政大兵推學院演講。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月3日電（記者 俞敦平）政治大學國際關係研究中心“兵棋推演學院”今日揭牌，中國國民黨籍“立委”、前海軍二級上將陳永康受邀發表專題演講。陳永康指出，兵推不應只計算死傷與戰損，重點在於找出防務中“脆弱點”並加以預應；他示警，台灣電網與社會韌性極度脆弱，若後方停電72小時，金融與通訊全面癱瘓，“社會崩盤後，前線多買一千枚飛彈也改變不了結果”。



3日，面對2027年台海風險升溫，政大國關中心在高教深耕計劃支持下成立“兵棋推演學院”，試圖建立常態化的戰略人才培育基地。陳永康以“從兵推演算預應國際局勢分析方法論”為題，結合其“國防部副部長”與海軍司令的實務經驗，解析美中台三角關係及台灣防衛盲點。



演講中，陳永康首先釐清兵推本質。他表示，孫子兵法云“上兵伐謀、其次伐交”，這屬於“和平推演”，目標是預防危機；“其次伐兵、其下攻城”才是傳統軍事推演。台灣目前的盲點在於過度聚焦軍事反應（React），卻忽略了前期的預應（Pre－act）。他主張兵推時序應從開戰日（D－Day）向前推至D－120天，檢視資金外移、能源庫存與撤僑燈號等早期預警指標，而非等飛彈打來才反應。



談及美中台關係，陳永康形容，美國對台灣是“掏心掏肺，但不掏錢”，對烏克蘭則是“掏心掏肺還掏錢”，他笑稱因此烏克蘭必須賣命。他分析，特朗普政府將關稅視為國安問題，台灣處於兩強夾縫中，必須認清國際現實，不能只當被交易的籌碼。至於大陸對台策略，他認為目前處於“困台”階段，戰略邏輯是“攻台價最高，買台較划算，窮台容易，困台實施中”，透過灰色地帶消耗“我方”戰備資源，而非貿然發動登陸戰。



陳永康並將焦點鎖定台灣內部“社會韌性”。他以烏克蘭戰爭為例，指出烏克蘭領土廣大且電網與歐洲相連，反觀台灣是孤島，電網高度集中且多為地上設施，防護力極低。他警告，不需要導彈攻擊，只要關鍵節點受損導致停電72小時，“國內”ATM無法提款、手機通訊中斷、物流（如Uber Eats）停擺，醫療與社會秩序將瞬間瓦解，“當後方社會崩盤，前線部隊就算多買一千顆飛彈，也無法改變戰敗的結果。”



此外，陳永康也點出政府缺乏共同圖像（COP）與橫向溝通的問題。他舉例，“海峽中線”在地圖上只是一條線，但實務上寬度達6公里，涉及民航機航路與交戰規則，若無精確數據支撐，極易發生政治誤判。他建議政府應在任內公布“國家安全”戰略（NSS）”，整合“國防”、外交、經濟與能源政策，讓跨部會協調有據可循，而非各行其是。



陳永康最後強調，“戰爭沒有贏家，和平沒有輸家”，兵推學院的成立不應只是為了模擬戰爭，更應致力於培養跨領域人才，找出台灣的脆弱點並加以補強，這才是避戰的根本之道。