新簽台灣保證法　陳永康：美戰略清晰是為己

前海軍上將陳永康於政大回應提問。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月3日電(記者 俞敦平)美國總統特朗普（Donald Trump）2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院定期檢視對台交往準則，被視為台美關係升溫訊號。對此，中國國民黨籍“立委”、前海軍上將陳永康今日在政大演講後QA環節時表示，美國的戰略模糊或清晰，完全取決於“美國利益”，不會為了替台灣背書而“刀切豆腐”般地選邊站。他更深度解析，台海真正的護欄恐非軍事協防，而是美方為了避免華爾街股市遭戰火波及，勢必會利用“雙邊股市崩盤”的風險作為籌碼，積極介入調停以求自保。



政大國關中心今日舉辦兵推學院揭牌儀式，邀請陳永康進行專題演講，在QA時有與會者問他對特朗普新簽署的台灣保證實施法案的看法。



針對特朗普新簽署的法案，陳永康指出，觀察特朗普政策不能只聽口號，必須觀察後續的實際執行。他透露曾詢問美方友人關於“戰略模糊”與“戰略清晰”的底牌，得到的答案是：“基於美國利益，清晰與模糊的彈性由美國決定。”他強調，美國會說清楚或保持模糊，都是為了自己，台灣不應天真地寄望美國會像“切豆腐”一樣乾脆地替台灣安全背書。



陳永康進一步分析，特朗普採取的是“兩手策略”：一手簽署政治友好的法案（掏心掏肺），另一手則在經貿上極限施壓（不掏錢）。他形容，美國對烏克蘭是“掏心掏肺還掏錢”，所以烏克蘭必須賣命；對台灣則是“掏心掏肺但不掏錢”。他分析，特朗普政府將關稅視為“國安”問題，透過“施壓—談判—撕毀—再施壓”的無限迴圈（Loop）來獲取最大利益，台灣處於兩強夾縫中，必須認清國際現實，避免成為被交易的籌碼。



對於台海衝突的預應，陳永康揭露了美方一種“恐怖平衡”的戰略邏輯。他指出，若台海局勢惡化，美國若啟動在台撤僑（NEOs），與全球科技供應鏈高度連動的台灣股市必將崩盤，進而重創美國華爾街；作為反制，美方也會威脅在上海撤僑，導致上海股市同步崩盤。陳永康指出：“當雙邊股票都崩盤，人人是輸家，老美就會出來協調。”他解讀，正因美國不願見到自身金融市場崩潰，才會積極介入“解套”，告訴雙方“為了不要讓股票崩盤，我們來談談”。這顯示金融與經濟的連動性，才是美方控管台海風險、避免戰爭發生的真正底牌。

