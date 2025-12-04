台社會韌性弱　陳永康更感嘆青年不識吳三桂

藍委陳永康。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月4日電(記者 俞敦平)面對“賴政府”拋出1.25兆台幣防務特別預算強化軍備，中國國民黨籍“立委”、前海軍上將陳永康3日在政大專題演講後回應問題時指出，台灣真正的脆弱點不在前線火力，而在後方極度脆弱的社會韌性。他指出，台灣內部電網與醫療體系缺乏戰時準備，一旦停電72小時社會即面臨崩盤；此外，他感嘆年輕世代對歷史典故陌生，連“吳三桂”是誰都不知道，強調文化與歷史傳承不應受意識形態影響，否則將造成心理防衛的隱憂。



政治大學國際關係研究中心3日舉行“兵棋推演學院”揭牌儀式，邀請陳永康進行專題演講。於QA環節被問到台灣防務上的致命弱點時，陳永康趁機反擊日前綠委批評檔下新台幣1.25兆防務特別預算的藍白陣營是“現代版吳三桂”。他以年輕人根本不認識吳三桂來暗示，民進黨長期推動去中化導致台灣社會缺乏文化認同的根基，有嚴重的韌性危機。



陳永康指出，當綠營用“吳三桂”來進行政治攻擊時，他私下詢問幾位年輕人，竟發現他們“真的不知道吳三桂是誰”。他感嘆，年輕人連這個歷史人物都感到陌生，顯示歷史教育出現斷層。他強調，“我們還是要把中國的文化，不管是哲學思想、歷史傳承保留下來，這跟意識形態沒有關係。”他認為，文化底蘊是社會韌性的一部分，不應為了政治意識形態而切割歷史，否則社會在面對危機時將缺乏深層的心理支撐。”



除了軟體的文化傳承，陳永康也點出台灣最致命的硬體弱點在於“電網”與“醫療”。他比較烏克蘭與台灣，烏克蘭電網分散且與歐洲聯網，台灣則是孤島，且345KV超高壓變電所多位於地面，極易因攻擊或破壞導致全台大停電。他認為，“不需要飛彈攻擊，只要停電72小時，手機斷訊、ATM無法提款、物流外送（如Uber Eats）停擺，社會秩序就會崩盤。”他並提出具體數據示警，台北夏季每日捐血量不到200人，若戰爭爆發導致單日傷患上千，血庫將瞬間枯竭，加上醫院缺乏水電與高壓氧，醫療體系將直接癱瘓，“屆時前線買再多飛彈也無力回天”。

