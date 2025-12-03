邱毅：台灣保證法案沒啥實質功能　畫餅充飢

邱毅臉書發文談台美關係。（照：邱毅臉書） 中評社台北12月3日電／民進黨政府推出新台幣1.25兆元防務特別預算，前“立委”邱毅3日表示，美國就像個強勢的詐騙集團，剛好又碰上懦弱無能的賴清德，1.25兆元防務特別預算，就冒出來了，逼迫台灣無條件接受。這筆巨款準備買什麼武器？買多少數量？什麼時候交貨？誰來做把關驗收？這些全部都一無所知。賴清德卻逼著朝野“立委”都同意，反對的就是通共，就是賣台。



邱毅3日在臉書發文嘲諷，賴清德這麼賣力，特朗普當然要給些獎勵，所以《台灣保證實施法案》就通過了。這種法案就是建議性的法案，沒啥實質功能。賴清德想過境紐約，不行。台灣外長想見盧比歐，也不行。台灣防長想見赫格賽斯，還是不行。



邱毅說，這種法案就是典型畫餅充飢的案子，即使是這樣，賴清德還是很興奮。因為在台灣可以吹上天，說什麼美台關係升級了，美台關係有機會正常化了。騙人民，就是騙選票，民粹鼓動起來，民調會上升，政權也可以穩定下來。



邱毅表示，特朗普也有自己的想法，這就是他的兩手策略。一邊強調中美關係很重要，他希望改善中美關係，他很重視明年四月的北京行。另一邊又給台灣開了後門，用台灣來制衡大陸，說白話就是打台灣牌，增加他對大陸的談判籌碼。



邱毅說，對特朗普而言，台灣就是他餐桌上的一道菜，終究要被吃掉，被交易掉，被犧牲掉，這就是台灣的命運。



邱毅感嘆，我常在想，兩岸中國人何苦被特朗普這般耍弄？如果統一了，兩岸中國人携手合作，什麼事咱們中國人自己做主，何必像現在成為刀俎下的魚肉呢？

