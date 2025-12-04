黃紹庭看“台灣病”經濟好也要人民有感

國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月4日電（記者 蔣繼平）英國《經濟學人》雜誌提到的“台灣病”受到海外關注，“科技業天堂、其他是地獄？”也受討論。中國國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭向中評社表示，AI產業鏈在全球分工是研發利潤最高，若只能製造代工，分潤就低，台灣對外不僅面臨產業研發轉型壓力，內部也面臨財富集中少部分人口身上，數字與大部分人感受有落差，許多商圈生意也不景氣，看不到的民瘼需要被重視。



黃紹庭，高雄人，東海大學物理學系、美國南加州大學電機工程碩士。曾任美國國家半導體公司電腦工程師、美國昇陽公司電腦工程師、台積電美國子公司技術經理。現任國民黨中常委、國民黨高雄市議員。



台灣近期因AI帶動出口，GDP連兩季站上8%附近、全年成長率挑戰7.4%，不過CNN報導卻點出另一面：薪資停滯、所得差距加大，多數民眾對這波榮景“完全無感”，因電子製造業雖占GDP超過15%，卻僅僱用全體勞動人口的6.5%。



另外《經濟學人》不久前也點名台灣“生病了”，指出房價飆漲、薪資停滯、消費疲弱等問題，並認為病因來自長期壓低匯率。



針對台灣AI發展很旺但是民眾財富並沒有增加，黃紹庭表示，因為整個AI產業供應鏈裡面，獲利最多的還是IC設計的公司，譬如，輝達單單一年總營收高達1300億美元、逾新台幣4兆元，台灣一整年的總預算才新台幣2.9兆億元，堪稱“富可敵國”。



黃紹庭表示，這顯示出，在科技世界裡面，從以前個人電腦、網路、手機、再到AI，都是最創新、最源頭的上游公司，會得到最多利益的分配，譬如智慧型手機利益最大的分配者就是蘋果本身。



黃紹庭表示，雖然台灣在世界發展AI上扮演舉足輕重角色，是不可或缺的一顆螺絲釘，台灣唯有不斷提升自己的研發能力，產生更多技術，才能得到更多分潤。而不是一再去幫人做代工或製造。