王鐘賢：盧秀燕失算聲勢消風　未來不容易

國民黨中央委員王鐘賢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月4日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍台中市長盧秀燕聲勢“消風”引起討論。國民黨中央委員王鐘賢向中評社分析，盧很可惜不僅想太多又錯估形勢，大罷免後藍白團結氣勢延續至今變成政治紅利在主席鄭麗文那邊。另外，若談到明年拚輔選成績，兩個聲量王“立法院長”韓國瑜、鄭麗文夾擊，卸任後沒有舞台，都是盧爭取2028的劣勢。



王鐘賢，高雄人，1978年生，美和科技大學企業管理系碩士，在銀行業服務，現任國民黨中央委員，並擔任國民黨“立委”游灝服務處主任、國民黨南投縣黨部發言人。屬於國民黨前主席洪秀柱系統。



為何盧秀燕原本聲勢很高，選完黨主席後聲勢整個不見了？



王鐘賢表示，今年大罷免結束後，國民黨內其實定於一尊，那一尊就是盧秀燕。且盧秀燕已很努力認真在輔選被罷免的藍委，台中3席遭罷免的藍委也都有救回來。可惜的原因是犯了國民黨過去傳統上的錯誤，等著被拱、矜持、想要又不敢要。



王鐘賢表示，盧秀燕有矜持，又想學馬英九那種不沾鍋，害怕太早出來宣布要選黨主席，可能會變成民進黨箭靶等等。他認為，說實在的，這些都想太多了。



王鐘賢表示，另外還加上錯估形勢，整個大罷免後藍白團結的氣勢仍一直延續到現在，也沒有因為鄭麗文當選就消失，反而更凝聚。他認為，不管誰當選主席，剛好都會遇到目前的政治紅利，所以盧秀燕錯判形勢，有點可惜，整個聲量就消風了。



盧秀燕應該怎麼辦？

