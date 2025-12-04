王炳忠：賴清德欲藉1.25兆軍費裂解藍白

新黨前發言人王炳忠。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月4日電（記者 張嘉文）民進黨政府將推動新台幣1.25兆元防務特別預算。新黨前發言人王炳忠向中評社表示，這筆天價軍費不僅不合理，更完全是延續民進黨的“抗中保台”操作邏輯，更是在藍白之間製造矛盾、引發分裂。



王炳忠強調，綠營利用這筆預算累積相罵本，將賣台和弱化台灣防禦等大帽子扣在反對者身上，所以最嚴重的後果不是軍費本身，而是讓在野藍白內部產生雜音，最好可以裂解，使綠營在基本有三到四成的得票中坐收其利。



王炳忠表示，賴清德的操作是一整套的組合拳，先推出《全民安全指引》營造戰爭危機感，再於《華盛頓郵報》發表投書，強調台海可能隨時爆發衝突，最後再召開“國安會議”宣布追加1.25兆的天價軍費。目的是把台灣輿論拉回戰爭敘事，讓民進黨重新回到最擅長的政治戰場。



他指出，賴清德頻頻強調2027大陸將“完成武統台灣的準備”，社會大眾的恐懼感被放大後，任何反對軍費的聲音都容易被貼上“不挺國防”、“親中”的標籤，這正是民進黨要的效果。



王炳忠認為，這筆軍費最大的政治目標，就是製造藍白間的分歧。因為“藍營裡面一定會有人覺得不能什麼都反，有些人會說‘國防′預算也可以支持；但也有人會認為這筆預算太離譜、太浪費、不合理。立場不同，矛盾就出來了。”



他分析，藍營內部對軍費的觀點本來就不完全一致，現任國民黨主席鄭麗文就反對無限制的軍費增加，但藍營內有人強調“務實國防”，還有人擔心被民進黨扣帽子，這些本來存在的小差異，在民進黨不斷炒作下會被放大成路線分裂，這正是綠營最期待看到的情況。



至於民眾黨，王炳忠指出，本來就存在“綠白合”的聲音。前一陣子是柯文哲被收押，沒有人敢公開談；現在柯文哲被放出來後，民眾黨內一些人又覺得，某些公共政策上與綠營合作也不是不行。這使得民眾黨在軍費議題上更容易立場搖擺。