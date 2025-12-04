高市認台灣是中國一部分　名嘴問台方抗議？

針對高市早苗在日本國會的發言，藥師林士峰在臉書發表評論。(照:林士峰臉書) 中評社台北12月4日電／日本首相高市早苗上月初就台灣有事的國會答辯引發的震盪持續，她3日在參議院全體會議上被問到日本政府對台立場時強調，自從1972年在《中日共同聲明》中承認中華人民共和國為中國唯一合法政府以來，此一立場完全沒改變。對此，經常在社群平台評論時事的藥師林士峰問，青鳥會出征高市早苗嗎？台“外交部”會跟日本抗議嗎？



公明黨議員竹內真二指出，首相在國會答辯中提到台灣有事可能構成“存亡危機事態”造成的影響，強調我國應以冷靜且一貫的立場應對，防止事態進一步升級”，他詢問高市早苗關於日本政府關於台立場，是否仍與《中日共同聲明》一致。而高市早苗表示，關於日本政府自1972年《中日共同聲明》以來對台灣的立場，即日本“理解並尊重”大陸方面所表明的“台灣是中國領土不可分割的一部分”，此一立場“完全沒有改變”。



林士峰3日在臉書發文表示，前幾天高市早苗稱“台灣有事就是日本有事”時，青鳥們紛紛說要去日本旅遊、感謝日本情意相挺。而現在，高市早苗提到日本理解並尊重大陸方面所表明的“台灣是中國領土不可分割的一部分”，此一立場“完全沒有改變”，不知道青鳥們會出征她嗎？“外交部”會跟日本抗議嗎？



