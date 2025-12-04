吳子嘉看高雄市長選戰　蘇貞昌出面綠分裂

綠委邱議瑩11月30日在高雄鳳山舉辦大造勢，蘇貞昌到場站台。（照片：邱議瑩服務處提供資料照） 中評社台北12月4日電／民進黨2026高雄市長初選競爭激烈，“立委”邱議瑩首場大型造勢會，宣稱湧入5萬名支持者，陳水扁以影片推薦邱議瑩是最強母雞，前“行政院長”蘇貞昌更親自站台。《美麗島電子報》董事長吳子嘉3日在網路節目指出，蘇貞昌出面的情況，是民進黨內分裂的開始。



有網友3日在網路節目《董事長開講》問到，民進黨“立委”王世堅覺得賴清德要抓大放小，蘇貞昌、陳水扁挺邱議瑩選高雄，反賴力量會讓賴清德進到悲傷最後階段嗎？吳子嘉回應表示，賴清德是否悲傷我們不知道，現在應該變成憤怒。但是在蘇貞昌出面的情況，可說是一個黨內分裂的開始。



還有網友問到，賴清德是不是把前桃園市長鄭文燦放出來後，就開始管不動黨內了？吳子嘉認為，賴清德不是壞人，他也不是一個意識形態很強烈到無可救藥的人，賴清德當“總統”，可說是務實，他是醫生，醫生救病人，要不擇手段把病人救回，這是醫生的基本態度。而醫生的性格是非常有彈性的，想把病人救活，什麼方法都可以用，只要合乎法律規定，他都敢做，這是醫生的概念以救人為天職。



吳子嘉說，賴清德怎麼會變成那麼固執？他覺得，是黨內有問題，就一步錯步步錯，開始的時候他民調50幾趴，然後就是聽民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的話，就錯了，大罷免曾讓他產生一個投機的幻覺。