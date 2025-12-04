陳揮文看柯志恩戰高雄市　複製韓流2.0很難

藍委柯志恩。（中評社 資料照） 中評社台北12月4日電／2026年高雄市長選舉，最新民調顯示中國國民黨籍“立委”柯志恩的支持度僅小輸民進黨“立委”賴瑞隆，領先其他3名要參選市長的綠委。對此，資深媒體人陳揮文指出，柯志恩與其他4人在誤差範圍內，且高雄8個區域“立委”都是民進黨的，柯很難選，要複製韓國瑜2.0很難。



據《TVBS》1日公布的民調顯示，若民進黨推派賴瑞隆參選，與柯志恩對決，賴支持度為42%，柯的支持度為40%；若民進黨推派許智傑參選，與柯志恩對決，柯支持度42%，許的支持度則35%；若民進黨推綠委邱議瑩參選，與柯志恩對決，柯支持度略為43%，邱支持度35%；如果民進黨推派林岱樺參選，與柯志恩對決，柯支持度40%，林支持度30%。



陳揮文3日在政論節目《新聞大白話》中分析，柯志恩跟民進黨4個人在誤差範圍內，實在很難選。因高雄有8個區域“立委”都是民進黨，要複製韓2.0並不簡單，真的很難、不好選。藍委謝龍介、柯志恩想選贏台南、高雄，關鍵在《財劃法》。“行政院”版本或國民黨版本卡著，就會“被圍毆”，變得很難選。



陳揮文強調，台南、高雄要翻轉很難，而賴清德若丟掉台南、高雄，民進黨籍高雄市長陳其邁2028反而不敢挑戰賴，因邱議瑩是區域“立委”卻身陷弊案，陳難道沒有責任嗎？這些事情賴都看在眼裡。







