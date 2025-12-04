扁挺陳亭妃、邱議瑩不怕賴？謝寒冰曝原因

陳水扁說，高雄市長陳其邁心中最能接棒、延續施政藍圖的人是綠委邱議瑩。（照片：陳水扁臉書） 中評社台北12月4日電／民進黨2026台南市長初選，陳水扁表態力挺“立委”陳亭妃，並喊出“期待台南誕生第一位女市長”，以保住賴清德本命區。至於高雄市長之戰，陳水扁也語帶玄機地透露，自己“第六感”很準，認為高雄市長陳其邁心中最能接棒、延續施政藍圖的人正是“立委”邱議瑩，只是不方便公開表態。媒體人謝寒冰3日在政論節目點出，高雄之戰，賴清德屬意“立委”賴瑞隆，陳水扁去讚聲邱議瑩，不就等於說在跟賴清德作對嗎？



謝寒冰強調，不用怕，因為現在一個反賴聯盟已經差不多成形。



針對陳水扁喊出“期待台南誕生第一位女市長”，謝寒冰3日在政論節目《鄭亦真辣晚報》指出，陳水扁是故意的，他也可以不講話。因為陳水扁現在是網紅，所以他必須要蹭流量，讓自己隨時能夠被網友注意。陳水扁不是現在才開始，他已經講了好一陣子，他蠻會跟時事，有時事什麼的，他不是發迷因圖，不然就是故意語出驚人，就是要搏眼球吸引大家注意，所以陳水扁會講這個不奇怪。



謝寒冰表示，問題來了，難道陳水扁不怕賴清德翻臉嗎？不用怕，因為現在一個反賴聯盟已經差不多成形。高雄市長之戰，邱議瑩那邊，除了陳水扁出來挺之外，感覺高雄市長陳其邁、前“行政院長”蘇貞昌也在挺，等於英、蘇系全部聯合一起去挺邱議瑩。



謝寒冰指出，賴清德屬意的是綠委賴瑞隆，所以陳水扁去讚聲邱議瑩，不就等於說在跟賴清德作對嗎？反正陳水扁現在死豬不怕開水燙，難道賴清德會把他抓進去關嗎？不太可能。賴清德最好這樣做，那些基本教義派會跟他拚的，他不認為賴清德敢這樣做。



謝寒冰覺得，陳水扁也會趁這個機會，如果寶押對了，台南之戰，林俊憲現在的聲勢看起來是拉不起來。對賴清德來講，台南市不能掉，到最後可能會回過頭來找陳亭妃出來，這是他們最穩的選擇。