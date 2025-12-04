66架F－16V延宕　郭正亮：有人幫賴洗地

F-16V戰機。（軍聞社提供資料照） 中評社台北12月4日電／台灣向美方購買66架F－16V新戰機，但是交機進度延宕，至今1架都沒交機。前“立委”郭正亮表示，66架F－16V沒到，有人幫賴清德洗地，稱美國有來幫台灣現役機改裝。前“立委”蔡正元比喻，就像買iPhone 17，但是以iPhone 16改裝，一樣價錢。



郭正亮3日在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，台灣買的軍備，比如66架F－16V並沒到，就有人在幫賴清德洗地。說F－16A／B，美國有過來幫台灣改裝成“V”，就是130架舊的，那就叫改裝機。但新機都沒到。



蔡正元在旁比喻，就像去買iPhone 17，說iPhone 16改裝，自然就可以了，一樣價錢。郭正亮表示，是iPhone 13、iPhone 14改成iPhone 17。蔡正元回應，那不是更慘。



郭正亮指出，有一些軍事背景的人幫賴清德辯護，說F－16V不能說美國都沒給台灣，美國有來幫我們現役機改裝。郭正亮指出，F－16V都沒來，連比較重要的軍事資產都沒到，潛艦還在浮測。沒有F－16V、也沒有潛艦。然後400億美元追加“國防”預算，還分8年，不覺得有問題嗎？還說“台灣之盾”！



郭正亮提醒，一個美國專家說，美國金穹系統整合、內部通訊，美國都還沒做出來，難度很高。蔡正元點出，技術難度在哪裡？如同把iPhone手機、Android手機整合成一個系統，那有多難，何況是飛機。