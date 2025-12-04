盧秀燕挺防務預算適度增加　但不能逃避監督

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台北12月4日電／針對賴清德日前提出新台幣1.25兆、分8年執行的“國防”特別預算。中國國民黨籍台中市長盧秀燕接受台媒專訪時表示，贊成適度提高“國防”預算，但同時要量力而為、有效建置，更要慎防有人乘機上下其手，她支持“立委”嚴格把關，政府若企圖逃避“國會”監督，才啟人疑竇。



盧秀燕接受《聯合報》專訪時說，她贊成適度提高“國防”預算，目前全球局勢緊張，增加自我防禦能力很重要，但同時存在幾個課題，第一是如何量力而為？政府預算不能無限增加，有財務現實，若一味追求“國防”預算成長，變成窮國窮民，搞到國家破產，甚至可能演變成窮兵黷武的集權國家。



盧秀燕指出，第二個課題是建置的有效性，有些“國防”預算根本是無效建置，大幅編列“國防”預算、花費國家重大支出，卻沒辦法保證安全，對國家防衛沒有幫助。



更慎防有人乘機上下其手，盧秀燕指出，最近烏克蘭“總統”親信趁俄烏戰爭上下其手，不少人捲入貪瀆弊案被起訴、調查，就是明顯的例子。



盧秀燕也大力支持“立法院”嚴格審查，“立院”具相關專業領域的“立委”非常的多，過去“立委”對自造潛艦的諸多質疑，如今證實確有問題。她相信“立委”們有能力為“國防”預算把關，只要預算編列合理，“立委”會以“國家安全”為重；若政府不想要“國會”監督，才啟人疑竇。