美商務部長曝最終目標：台灣供應鏈轉至美

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北12月4日電／台美關稅協議談判進入最後階段，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）3日受訪時證實，協議內容包括台灣人員訓練美國勞工打造先進半導體，最終目標是將供應鏈整個轉移到美國。



盧特尼克3日接受美國財經頻道CNBC專訪，說明特朗普政府目前的關稅談判等議題。期間被問及有說法指出，台灣與美國的貿易協議還包括了培訓美國工人生產先進半導體。



對此，盧特尼克一開始不願透露美台目前的協議進展，因為相關內容仍在談判中。但他強調，特朗普政府的目標就是將半導體製造業帶回美國。



盧特尼克提到，在特朗普對《晶片法案》的重新處理下，台積電（TSMC）今年稍早宣布增加對美國亞利桑那州製造廠投資1000億美元，加上先前承諾的，使得在美國總投資金額達到1650億美元。他也指出，美光科技和德州儀器也增加了投資，因此美國獲得的投資達到3000億美元。



接著盧特尼克說，“如果我們和台灣達成關稅協議，（投資金額）還會更大。”針對主持人的提問，他答覆，“當然，他們也會培訓美國工人。”



盧特尼克表示，“我們的最終目標是把供應鏈轉移到美國，在美國生產半導體和藥品，並培訓美國人從事這些工作。讓整個供應鏈都留在美國。這就是我們的最終目標。”