牛煦庭：賴清德講空話無助改善兩岸局勢

藍委牛煦庭接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月4日電（記者 張嘉文）賴清德4日凌晨接受《紐約時報》DealBook Summit主持人專訪，提及“台灣很樂意協助中國解決經濟問題”。對此，中國國民黨“立委”牛煦庭今天表示，在目前兩岸沒有對話管道的前提下，賴講經濟上要互相合作，在言語上去講這種空話，恐怕不會有實質幫助。



牛煦庭說，現在台灣社會要對焦的問題從來就不是立場，也不是意識形態，不是那些虛幻的東西，而是真實的國家利益，真實的產業需求，真實的人民經濟上嚮往，這些東西才是要討論的。



牛煦庭在“立法院”受訪時對此表示，他認為民進黨政府在兩岸沒有任何溝通管道的情況下，去談這樣的事情，恐怕不會有任何實質上的助益。



牛煦庭提到，他前陣子才剛從新加坡回來，新加坡善用了與中國大陸的地緣關係，善用了他們區域的優勢，所以全世界的資本願意往那裡去，也為新加坡創造了很多的產業和就業機會。而台灣曾經有這樣的榮景，但並沒有把握這樣的機會。



牛煦庭說，這也是為什麼國民黨一直都主張兩岸要有穩定對話的管道，對話不表示要出賣台灣的利益，不表示要出賣產業，反而是要幫產業創造機會，這才是台灣未來要走的路。



他認為，賴清德現在講這些，在沒有對話管道前提下都是空話，對於局勢恐怕不會有實質的幫助。