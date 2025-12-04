綠公佈民調近半挺年改　訴求民眾讓藍白知道

民進黨政策會執行長吳思瑤與發言人吳崢（左）召開記者會，並公佈年金改革民調。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月4日電（記者 張穎齊）民進黨4日公布最新年金改革民調，指近半民眾支持持續推動年改，並批評中國國民黨、台灣民眾黨在“立法院”想粗暴終止年改。政策會執行長、“立委”吳思瑤呼籲，這是國家財政及民生重大議題，並訴求民眾以電話、社群向各自選區“立委”表達立場，要求在野黨三思而後行。



吳思瑤表示，“司法院”委員會召委翁曉玲4日上午10點半即將進行協商，12日亦可能強行表決，民進黨在“國會”人數不足，無法抵擋藍白輾壓，必須訴諸全民力量。



民進黨政策會執行長吳思瑤與發言人吳崢4日上午在民進黨中央召開“公教年金改革議題民調”記者會。民進黨引用黨內民調中心於11月17日至19日完成的1064份調查結果指出，社會對年金改革仍有高度共識，並強調藍白在“立法院”推動停止年改粗暴且倒退。



民進黨發言人吳崢表示，民調結果顯示，有49%民眾認為政府應繼續推動年金改革，僅27%贊成停止，在多項細部題目中，民意同樣展現高度一致性：包括退撫基金破產需全民埋單是否合理？不合理達76.2%，僅11.9%認為合理。政府補助公保與勞保差距20倍是否合理？67.9%認為不合理，僅13.5%認為合理。

