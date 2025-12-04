美提幫訓練勞工　曾獻瑩：將半導體整碗搬走

台北市議員、前台積電工程師曾獻瑩接受訪問。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月4日電（記者 俞敦平）針對美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）要求台灣“協助訓練美國勞工”作為關稅談判條件，中國國民黨籍台北市議員、前台積電工程師曾獻瑩接受中評社專訪時指出，此舉形同“強盜式”的鯨吞蠶食，意圖將台灣半導體連人帶技術整碗端走。他分析，台積電美國廠獲利暴跌99%仍被美方強推，證明這並非商業考量，而是美方為了應對台海戰爭風險所做的“去風險（Derisking）”備份。曾獻瑩強調，技術與矽盾正在被美方搬移，唯有兩岸“和平”，讓地緣風險降溫，才是保障台灣半導體產業真正的護城河。



美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前公開表示，台美關稅談判條件之一是“台灣需協助訓練美國半導體產業勞工”，引發台灣社會譁然。與此同時，台積電美國子公司（WaferTech）財報顯示獲利從42億元銳減至4000多萬元，減幅高達99%；外媒更揭露美廠曾因氣體供應中斷導致晶圓報廢，顯示美國生產環境與供應鏈韌性遠不如台灣。在賴清德“2027武統”論述發酵下，美方加速推動半導體在地化，引發台灣半導體產業空洞化疑慮。



對此，曾獻瑩指出，美方動作已圖窮匕見，過去是招商引資，現在則變本加厲要求“訓練勞工”，這不僅是要掌握製程秘密，更要複製操作機台的Know－how。他示警，這種訓練恐演變成“就地挖角”，將台積電派去的台灣工程師直接轉化為美方戰力。然而，台積電美廠獲利崩跌與氣體中斷導致產線報廢的意外，恰恰證明了台灣特有的“三班制、On－call”紀律文化，是美國目前難以複製的軟實力，這也是台積電良率與效率的關鍵。

