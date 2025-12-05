曾獻瑩：政治干預比技術外流對台積更致命

台北市議員、前台積電工程師曾獻瑩接受訪問。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月5日電(記者 俞敦平)針對台積電前資深副總羅唯仁轉任英特爾（Intel）引發洩密風暴，中國國民黨籍台北市議員、前台積電工程師曾獻瑩接受中評社專訪時指出，技術參數外流固然嚴重，但比起單一案件，更致命的危機在於“政治干預”。他指出，台積電高層近年被迫捲入政治漩渦，導致企業決策違背商業專業，這正在從上而下（Top-down）摧毀最核心的“誠信正直（Integrity）”文化。曾獻瑩示警，若政府再不敢用《國安法》嚴辦洩密，法治軟弱與政治污染將聯手搞垮“護國神山”的靈魂。



台積電前技術研發資深副總羅唯仁退休後轉任英特爾（Intel），台積電罕見大動作提告，指控其違反競業條款並洩漏機密。由於涉案層級極高，且英特爾正積極透過美方補助與挖角追趕製程，外界關注政府是否會動用《國安法》層級偵辦。此外，隨著台積電美國廠獲利暴跌卻仍持續擴廠，企業決策是否受政治壓力扭曲也成為焦點。



曾獻瑩指出，羅唯仁身為高階主管卻帶頭破壞誠信，顯示公司治理出現破口。但他認為更嚴重的警訊在於政府的態度：面對TikTok、Deepseek等陸資軟體，政府以“國安”為由喊打喊殺；但當“護國神山”的關鍵機密遭美方企業英特爾竊取時，政府卻遲遲不敢大動作動用《國安法》提起公訴。曾獻瑩批評這無異於“跪美”，若政府連維護本土企業權益都不敢，將向內部傳遞錯誤訊號，變相鼓勵員工出賣機密，這種法治軟弱將重創企業內部的保密紀律。



曾獻瑩進一步分析，外界常擔憂少子化或教育去中化會導致人才素質下降，這屬於“由下而上（Bottom-up）”的影響，尚可透過企業內訓導正；但現在台積電面臨更致命的是“由上而下（Top-down）”的政治干預。他舉例，高層被迫捲入美台政治漩渦，明明美國設廠成本高、獲利暴跌，卻得配合演出說是“客戶需求”。當高層被迫違背商業邏輯與專業判斷，說出違心之論時，台積電引以為傲的“誠信正直”文化便從頂層開始動搖，這對企業長遠發展的傷害恐比單純技術外流更深。



對於“矽盾”是否破裂，曾獻瑩也提出具體觀察指標。他認為不需看台積電，而是要盯緊英特爾的動作。在特朗普政府可能的強力運作下，一旦英特爾高階製程（如18A）良率回穩，且開始有谷歌（Google）、輝達（NVIDIA）等大客戶為了分散風險或政治壓力，轉移部分的訂單過去，即標誌著台灣矽盾正式破碎。曾獻瑩強調，美方無法短期內訓練出台灣工程師的紀律，因此可能將直接採取高薪挖角策略，台灣若無和平穩定的環境留才，產業空洞化恐將加速發生。